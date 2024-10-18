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總統賴清德才上任五個月，中共就在5月24日和10月14日，分別進行「聯合利劍－2024A」和「聯合利劍－2024B 」2次軍演，讓前立委郭正亮直呼賴真是有夠天才，前總統蔡英文執政8年，沒有一次軍演是針對她，賴剛上任五個月，卻被2次軍演針對。郭正亮17日在《大新聞大爆卦》節目表示，蔡英文當總統八年，裴洛西來台才引發一個軍演，中國大陸也表明軍演是針對裴洛西，沒有一次軍演是針對蔡的，但賴當總統才五個月，2次軍演，擺明就針對賴，讓郭正亮直呼「你真是有夠天才！」郭正亮表示，賴清德當五個月，對內也緊張、對外也緊張，就選舉來講，蔡英文比賴難選，要打敗蔡難多了，可是賴就是容易出事。郭正亮指出，在2028這種氛圍下，賴不要以為每次惹得軍演，民進黨的票就一定增加，如果這種事很多，如果聯合利劍每年3次，那累計到2028時幾次了？郭正亮強調，賴清德抗中牌也可能會失靈，因為賴擺明了就是前倨後恭，之前講話多囂張，結果中共做了那麼大的一個軍演，賴在臉書的語氣就變得比國民黨跟民眾黨都還要低調；郭直言，賴這幾次的作為，被人看破手腳了。