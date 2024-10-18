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行政院長卓榮今（18）日邀交通相關部會到立法院備詢，國民黨立委徐巧芯問交通部長陳世凱，台電若要漲價，台電會增加多少營運成本？陳世凱答錯遭徐巧芯糾正，徐再接著問那高鐵呢？北捷呢？見陳世凱都答不出來，徐巧芯虧，「部長你這不行喔！」陳世凱忍不住回嗆，交通部的業務很多，不是只有這些單位。徐巧芯說，這些數字，之前民進黨立委在交通委員會質詢時，在PPT上面都有，她都去現場看，「不能說你當交通部長，我比你還認真！」徐巧芯繼續問，捷運是屬於哪種系統運輸業？陳回答，「都…都市的吧！」又遭徐糾正，「是大眾捷運系統運輸業。」徐巧芯說該類的漲幅是14%，還有另一種，漲幅只有一半，只有7%，請問是哪一類？陳世凱答不出來，一旁的卓榮泰幫忙回答，是用電衰退的一類。徐巧芯說，「院長這就對了，院長顯然比較熟悉。」但徐還是繼續酸陳世凱，「你做部長，你應該要去了解」。接著徐巧芯乾脆把陳世凱晾在一旁，「你剛剛這些都答不出來，我就不問你細節了。」