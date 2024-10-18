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▲統一獅先發投手古林睿煬主投台灣大賽G1。（圖／記者葉政勳攝）

中華職棒台灣大賽總冠軍戰將於明（19）日在台北大巨蛋點燃戰火，中信兄弟與統一7-ELEVEn獅兩強交鋒，展開歷史第七度「獅象爭霸」。目前總冠軍戰G1先發投手已經出爐，中信兄弟將派出洋投德保拉（Jose De Paula），對決獅隊本土王牌古林睿煬。德保拉本季先發20場，取得10勝5敗成績，總計投了127局被敲出118支安打，包括6支全壘打，送出91次三振，防禦率3.05，WHIP值1.09。今年德保拉5場先發對戰統一獅，戰績為2勝2敗，主投30.2局被擊出35支安打，其中包含3支全壘打，並送出24次三振，9次四死球，對戰防禦率為4.40。統一獅先發投手古林睿煬今年表現亮眼，先發21場，繳出10勝2敗成績，主投125局被敲出106支安打，包含3支全壘打，狂飆150次三振，防禦率是優異的1.66，成為本季聯盟防禦率王。今年古林睿煬面對中信兄弟先發3場，戰績為1勝1敗，主投19局被敲出13支安打，包括1發全壘打，送出25次三振，對戰防禦率僅1.42。