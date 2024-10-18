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美國職棒大聯盟（MLB）國聯冠軍戰，今（18）日洛杉磯道奇在客場打線大爆發，終場以10:2擊敗紐約大都會，系列賽取得3:1聽牌優勢，今日的比賽大谷獲得3次保送，在首局開轟後，連續3個打席都獲得保送，大都會選擇保送大谷對決Mookie Betts的下場，就是被Betts打出單場4安包含1轟的好表現，由此也可看出道奇打線的恐怖之處，在保送一位MVP等級選手之後，就要面對另一名MVP。大谷此戰在首局就開轟，終結季後賽終結自己壘上無人時22打數無安打的低潮，隨後選到3次保送，8局上，大谷在滿壘的情況下上場打擊，最終遭到三振，無緣提升自己在得點圈有人的打擊率。