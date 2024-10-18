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美國德州17日晚間原預定執行一場死刑，現年57歲的羅伯森（Robert Roberson），2002年因被控殺害自己的2歲女兒而被判死刑，當時法官認定他因用力搖晃小孩而導致「嬰兒搖晃症候群」，認定其犯行，但案件在處刑前90分鐘，德州最高法院突然喊卡。根據美聯社報導，羅伯森原訂在17日傍晚6時將被執行注射死刑，但在前2小時，德州最高法院下令暫緩執行，特拉維斯郡（Travis County）的法官頒布隨即臨時禁制令，阻止執行死刑。德州最高法院通常不會介入刑事案件，此起案件扭轉原因在於事證上，羅伯森當時把女兒送到急診室候，經掃描結果顯示，女兒出現內部腦創傷，檢方判定，女童死於「嬰兒搖晃症候群」（shaken baby syndrome），即為虐待性頭部創傷。然而，「嬰兒搖晃症候群」的判定在接下來二十年引發爭議，羅伯森的律師提出了新的證據，並有數名醫學專家背書，指出他的女兒是死於肺炎引發的敗血症，且新證據表明，孩童的頭部創傷是意外從床上跌落所致，而她從床上跌落，是因為患有肺炎及嚴重併發症。此外，女童患有肺炎及嚴重併發症，且服用會阻礙嬰幼兒呼吸的藥物所致。此外，羅伯森的律師團還主張，當時的檢方因看為羅伯森對女兒的死無表現出情緒起伏，便懷疑他是兇手，但羅伯森事實上有診斷出亞斯伯格症，認為檢方的錯誤認定影響最終判決。該起案件引發德州民眾和共和黨、民主黨議員關注，也聯手為羅伯森爭取延後進行死刑、或者減為終身監禁，德州議會眾議院形式判例委員會（Committee on Criminal Jurisprudence）罕見決定為即將執行死刑的羅伯森召開聽證會，並發出一張傳票要羅伯森下週來作證，但檢方隨即採取因應措施，傳票一度遭上訴法院駁回，最終至德州最高法院，下令暫緩執行，讓羅伯森下周得以出席。