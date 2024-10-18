我是廣告 請繼續往下閱讀

「2024正港雄有戲」10月26日起連續三個周末，在駁二正港小劇場獻上舞蹈、親子戲與現代戲劇演出。包含10月26、27日索拉舞蹈空間舞團《Pure Meat 》、11月2、3日豆子劇團《紙箱劇場-叮叮咚咚大冒險》、11月8、9日橄欖葉劇團《四個都市叢林的求生者》。高市府文化局長王文翠表示，「正港雄有戲」系列節目徵選計畫是文化局2021年起以振興受疫情影響的演藝團隊所推動的計畫。今年度三組優質作品從遴選機制中脫穎而出，作品扣合現今時代氛圍與議題，展現藝術與生活的緊密連結。第一檔上演的是由「索拉舞蹈空間舞團」10月26、27日帶來的舞蹈作品《Pure Meat》，探究當今偏重系統機制的物化世界裡，個體常常被迫依循著社會規範而生存，而內心真正的需求卻在混沌中被淹沒，視覺藝術家潘大謙透過《Pure Meat》的創作提出此現象的探討。廣受小朋友喜愛的豆子劇團今年則帶來《紙箱劇場-叮叮咚咚大冒險》，將在11月2、3日登場，此劇同時入選「台北兒藝節」前進社區的兒童藝術節目，獲得南北兩個藝術節評選的殊榮。而擅長以時下流行議題發展原創作品的「橄欖葉劇團」，將在11月8、9日推出全新爆笑職場喜劇《四個都市叢林的求生者》，劇情設定在一個看似簡單的露營團體活動中，實際上卻是一場企業設計的員工考核評鑑。職員被迫在瘋狂教官的指揮下進行戶外求生挑戰，在荒謬的場景下，呈現出各種職場現象和人際關係的矛盾與衝突。「2024正港雄有戲」小劇場系列三檔精彩節目即日起啟售。