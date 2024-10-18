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▲3至4個月大的年輕母石虎，後肢有開放性骨折。（圖／台中市政府提供，2024.10.18）

▲受傷的小石虎安靜躺在草叢裡，腿上傷口清晰可見。（圖／翻攝烏日大小事臉書，2024.10.18）

▲台中市農業局教民眾分辨石虎與虎斑貓的不同。（圖／台中市政府提供，2024.10.18）

台中烏日高鐵特定區附近，石虎再度現蹤！昨天有民眾發現一隻受傷的小石虎，PO上地方社團後，民眾驚呼「天啊！這和貓咪長得太像了」「是被野狗咬傷的吧」！台中市政府農業局表示，這隻母石虎才3、4個月大，左後肢有開放性骨折，目前由野生動物急救站專業獸醫全力治療中。台中市楊小姐昨（17）晚在烏日區學田路一帶發現一隻受傷無法行動的小石虎，通報相關單位後，先把牠移到路邊安全的草叢等待救援。由於去年9月，烏日高鐵特定區曾發生石虎遭到路殺的悲劇，主管機關也確定附近的筏子溪與烏溪流域是野生石虎的棲地，楊小姐在地方社群寫下「這次能夠救回牠，讓我感到非常欣慰。」照片中的石虎像一隻溫馴的小貓，安靜躺在草叢裡，腿上的傷口清晰可見，網友心疼回應「好可憐！看起來就像被野狗咬的」「保育類神獸耶！看起來就像虎斑貓」、「好萌！真的無法分辨」。台中市農業局表示，這隻是3至4個月大的年輕母石虎，後肢有開放性骨折，經台灣石虎保育協會救傷人員前往現場初步處置，已送農業部生物多樣性研究所野生動物急救站專業獸醫緊急救傷，目前恢復良好、精神狀況尚可。農業局表示，石虎為夜行性動物，體型似貓，額頭有兩條白線、耳圓耳後黑底白斑、身體與尾巴都有深色斑點，在台中市主要分布於淺山及河川溪流河床。根據調查，筏子溪及烏溪都有石虎蹤跡，籲請民眾夜間開車行經筏子溪及烏流域沿線道路應減速慢行，且不要任意餵食動物，共同維護野生動物及用路安全。