勞動部為支持「雙就業、雙照顧」，鼓勵企業增加設置員工子女托嬰中心、幼兒園等托兒設施，今年8月修法，將雇主新興建托兒設施經費補助額度上限，從300萬元提高至500萬元。另外，已設置的托兒設施的企業，如有設備改善或更新，每年最高補助50萬元。
勞動部勞動福祉退休副司長陳惠蓉指出，近年考量興建托兒設施，需要的興建成本受到原物料、土地成本影響，再加上師資人力成本，光是「從找地、蓋好，到找老師幼兒園園長等，大概1個幼兒園至少也要1000、2000萬」，考量到300萬元是2017年、2018年左右訂定，所以認為有修正必要。
她也提到，補助不限事業單位的規模大小，唯獨托兒設施更新補助考量規模較大企業經費上會比較寬裕，針對250人以上的企業補助6年為限，250人以下企業則無限制，還是希望針對中小企有更多鼓勵。
針對申請企業數量，陳惠蓉說，去年有申請補助共453家、補助金額是2722萬元，近幾年平均400家，各行業都很熱烈響應，其中有三成為99人以下的中小企。
談到哪些企業設置托兒設施？陳惠蓉舉例，台積電、景碩、日月光、長庚醫院及慈濟醫院等都有設置，並提到製造業因為本身就有土地，所以朝向自行興建托兒設施比較多；金融業等服務業則考量到員工可能坐落在不同單位，往往會朝向托兒措施來幫助員工。
她也提到，許多企業將托兒設施當作薪資條件之外，提供員工更多好的福利對於攬才及留才絕對是一大誘因。
陳惠蓉表示，勞動部1年開放2個時間申請，分別為1月1日至2月28日，以及6月1日至7月15日，因此修法後首次受理將會是明年1月。
另外，勞動部針對有意願設置托兒設施之企業，並提供免費專家入場諮詢輔導，協助企業規劃設置，歡迎企業多加運用。有關說明會資訊及專家諮詢輔導申請辦法，可至企業托兒與哺（集）乳室資訊網（https://childcare.mol.gov.tw）查詢。
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她也提到，補助不限事業單位的規模大小，唯獨托兒設施更新補助考量規模較大企業經費上會比較寬裕，針對250人以上的企業補助6年為限，250人以下企業則無限制，還是希望針對中小企有更多鼓勵。
針對申請企業數量，陳惠蓉說，去年有申請補助共453家、補助金額是2722萬元，近幾年平均400家，各行業都很熱烈響應，其中有三成為99人以下的中小企。
談到哪些企業設置托兒設施？陳惠蓉舉例，台積電、景碩、日月光、長庚醫院及慈濟醫院等都有設置，並提到製造業因為本身就有土地，所以朝向自行興建托兒設施比較多；金融業等服務業則考量到員工可能坐落在不同單位，往往會朝向托兒措施來幫助員工。
她也提到，許多企業將托兒設施當作薪資條件之外，提供員工更多好的福利對於攬才及留才絕對是一大誘因。
陳惠蓉表示，勞動部1年開放2個時間申請，分別為1月1日至2月28日，以及6月1日至7月15日，因此修法後首次受理將會是明年1月。
另外，勞動部針對有意願設置托兒設施之企業，並提供免費專家入場諮詢輔導，協助企業規劃設置，歡迎企業多加運用。有關說明會資訊及專家諮詢輔導申請辦法，可至企業托兒與哺（集）乳室資訊網（https://childcare.mol.gov.tw）查詢。