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▲接下來有兩波東北季風影響台灣天氣，週六（19日）迎接第一波降溫轉雨，接著下週三（23日）又有新一波東北季風增強影響，北台灣、東部降雨降溫（圖／中央氣象署提供）

▲週六（19日）桃園以北及宜蘭的高溫約有攝氏3到5度的降幅，其他地區及外島也有攝氏1到2度的降溫。（圖／中央氣象署提供）

明（19）日有東北季風來攪局，北台灣轉變到有雨的濕涼天氣，包括基隆北海岸、東北部及大臺北地區要留意局部短暫強降雨，雨勢到週日（20日）起逐漸趨緩，不過下週三（23日）又有新一波東北季風增強影響，北台灣、東部降雨降溫。除此之外，中央氣象署預報指出，明（19）日鋒面通過及東北季風增強，轉變到有雨的濕涼天氣，基隆北海岸、東北部及大臺北地區降雨明顯，並有局部短延時強降雨或大雨發生的機率，桃竹苗及花東亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫雷陣雨。氣溫方面，桃園以北及宜蘭的高溫約有攝氏3到5度的降幅，其他地區及外島也有攝氏1到2度的降溫，北部及東半部攝氏23至31度，中南部攝氏24度至34度。週日（20日）白天到下週二（22日）雨勢趨緩，下週一（21日）北部及東北部氣溫稍回升；週日（20日）白天至下週二（22日）基隆北海岸、桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。下週三（23日）東北季風再增強，北部及東北部氣溫下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有零星短暫陣雨。下週四、下週五（24日、25日）東北季風影響及低壓帶接近，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；北部及東北部地區有短暫陣雨，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。預報員林定宜表示，菲律賓東方海面有一個低壓帶，並且不排除有熱帶系統發展，有可能接近呂宋島或台灣東部外海，不過目前距離非常遙遠，強度以及路徑不定性高，還要進一步觀察，雖然10月底已將過了颱風季，不過去（2023）年10月也還有颱風生成，如果是11月、12月生成的颱風，才會比較罕見，提醒民眾可以下週在關注低壓帶是否有進一步發展。