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▲木木身穿一襲黑色露背禮服，大膽展現背部好線條，她身為《未來少女》主持人之一，還特地在服裝上將《未來少女》放在心上。（圖／NOWnews攝影中心）

▲第59屆金鐘獎在台北流行音樂中心盛大舉行，木木與黃豪平搭擋紅毯主持人，分別在兩個地方訪問各組入圍者。（圖／取自黃豪平IG）

今（18）日晚間第59屆金鐘獎綜藝類頒獎典禮登場，紅毯主持人為黃豪平搭擋木木（林葦妮），此次為木木首度擔任金鐘紅毯主持人，讓外界相當期待她的表現。而木木初登金鐘主持，就有不少網友大讚她台風穩健，直呼她可以朝下一個楊千霈發展，對於她的主持表現評價頗高。第59屆金鐘獎在台北流行音樂中心盛大舉行，木木與黃豪平搭擋紅毯主持人，分別在兩個地方訪問各組入圍者。而木木身穿一襲黑色露背禮服，大膽展現背部好線條，她身為《未來少女》主持人之一，還特地在服裝上將《未來少女》放在心上。許多網友見到木木在金鐘獎紅毯上的表現，也紛紛大讚她台風穩健、主持流暢，「木木很穩欸！新生代主持人」、「初出茅廬就有大將之風，木木好厲害」、「​​木木漂亮，口條也好」、木木感覺很能主持大局，穩的很」，還有人認為她可以朝下一個楊千霈發展。木木2016年加入紙風車劇團磨練演技，2020年參演電視劇集《做工的人》，並於同年6月轉戰參加《菱格世代DD52》選秀節目。她的演藝事業版圖跨越多個領域，除了擔任《DD52》烈焰之心選手，和隊友參與兩場演唱會，還在舞台劇《單身租隊友》中擔任導演助理，更邁向主持界，擔任《同學來了之進擊吧女孩》、《原子少年》、《未來少女》等節目主持人，因活潑的風格及亮眼的外型深受粉絲喜愛。