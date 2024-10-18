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佛光大學第8任校長遴選委員會已依「佛光大學校長遴聘予解聘辦法」規定，近期經過3次遴選會議後，推薦校長人選予董事會，於10/8表決通過任命趙涵㨗，教育部今（18）日核備通過本案，趙涵㨗將在11/1正式接任校長。趙涵㨗畢業於美國普渡大學電機系，國際學術界享有卓越的成就，為2024年ScholarGPS Sensor、Wireless領域排名世界前千分之2，並在AD 科學指標細分項電子電機子領域，位居台灣排名前10的科學家。此外，也曾任於東華大學、宜蘭大學校長，任期13年半，經驗相當豐富。佛光山系統大學總校長楊朝祥表示，有趙涵㨗率領，相信對佛光大學未來發展能有非常非常大的助力。副總校長林聰明也表示，能請到趙涵㨗擔任佛光大學校長是非常難得的因緣，以他的國際聲望，對佛光大學未來國際化將有非常大的幫助。佛光大學董事長慈惠法師表示，佛光大學已經建校 24 年，到了一個需要重新調整、整頓、改革的關鍵階段，這是必須的，這樣學校的未來才有前途。未來也會本著創辦人星雲大師辦學精神，護持學校。