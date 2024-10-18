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▲小S禮服相當大氣、富有設計感。（圖／NOWnews攝影中心）

▲小S（左）、派翠克角逐綜藝節目主持人獎。（圖／NOWnews攝影中心）

第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（18）日在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先於傍晚5點登場，由黃豪平和林葦妮（木木）擔任「雙現場」主持人，小S的服裝過於前衛，有金絲雀、香蕉的既視感，不過整體相當大氣，凸顯綜藝天后地位，她還在一同入圍的派翠克面前表示，跟他搭檔比跟蔡康永好。小S選穿金黃色網紗高級訂製服，氣場全開，被主持人問及今昔搭檔蔡康永、派翠克誰比較好，小S說：「現在（派翠克）年輕、有體力，非常懂時事，這是我想追求的，跟康永哥太久，會被他的老氣被吸走！」相當給派翠克面子。第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含並於好事989電台聲音轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方Youtube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡STARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。