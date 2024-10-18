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民進黨立委洪申翰日前質疑台北市拾荒者列冊有問題，導致上百人領不到中央「資收關懷計畫」補助費，未料，相關言論與台北市府槓上，洪申翰今（18）日進一步揭露數據，直指台北市拾荒者領到中央補助，是六都人數最少，「就讓真相的數字，直接戳破蔣市府的謊言吧！」洪申翰近日因拾荒者議題，與台北市政府隔空交鋒，北市府則反批，民進黨立委雙重標準、漠視基層、對政策實務一無所知，「何時才能拋開政治攻防，站在拾荒者這邊？」對此，洪申翰在臉書表示，這幾天蔣萬安市府鋪天蓋地的造謠和扭曲，就是不願面對台北市轄內拾荒者的需求，拒絕將他們列冊、納入資收關懷計畫，將他們排除在中央補助之外，甚至東拉西扯，亂咬南部縣市，來模糊焦點推卸責任。「一切就讓數據說話吧！」洪申翰說，他拿到最新數據，六都有拿到中央「資收關懷計畫補助」的拾荒者人數，台南市有281人、高雄市有270人，台北市卻只有41位拾荒者，被台北市政府列冊進而領到中央補助，「人數只有台南、高雄的七分之一」。「這麼離譜的差距擺在眼前，你還要再瞎掰嗎？難道台北市的人口只有台南、高雄的七分之一嗎？」洪申翰質疑，如果都是中央的政策問題，「那其他五都受到幫助的拾荒者，為什麼是你的五到七倍？」洪申翰直言，答案很簡單，這就是蔣市府對拾荒者長期的不友善，與刻意忽視所造成的，惡意地壓低數字，讓這些底層「被消失」。他說，位於台北市的在地NGO，已經受不了蔣市府不斷撒謊，早就指證歷歷，明明就是蔣市府不斷冷酷拒絕拾荒者與NGO的求助。洪申翰提到，在地NGO前幾天就發文說，「我們也不是沒嘗試過，知道有這個計畫後，就嘗試了好幾次，想要幫拾荒阿姨們申請加入計畫，但得到的回應永遠是：『抱歉，已經額滿了』」，但大家也清楚知道，這完全是捏造的說法。「難道蔣市府除了不斷動用媒體資源來污衊我，接下來又要污衊長期在地方耕耘的公益NGO嗎？」洪申翰向蔣萬安喊話說，他​的要求真的很簡單，「就是請你睜開眼睛，不要再刻意漠視拾荒者的存在，請好好幫助這些需要中央補貼的拾荒者列冊，不要阻礙他們得到中央資源的幫助，僅此而已」。