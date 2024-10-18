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民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城弊案，經週刊爆料，柯文哲USB中的「小沈1500沈慶京」，其中1500代表1500萬；對此，政治評論員吳靜怡17日表示，如果柯文哲不認「1500」這一條，北檢很有可能會通緝柯的貼身帳房「橘子」許芷瑜，「那就表示這男人有夠渣」。吳靜怡17日在電台節目《新聞放鞭炮》表示，她認為被北檢找去約談的企業家都承認了，因為這些企業家不是普通人，他們也同時代表企業負責人，如果《鏡週刊》報導不實，他們一定會提出聲明稿控訴，但都沒有，因此她認為那些報導都是真的。吳靜怡認為，檢調現在只是想告訴柯文哲，再不認，事情只會擴大。柯文哲擔心的是實指圖利的對價關係，也就是1500這一條，吳呼籲柯文哲就認了1500，其他人就沒事了，如果柯都不認，越來越多人會出事。吳靜怡舉例，柯文哲的貼身帳房「橘子」許芷瑜手中的USB還有更完整的版本，但是那對檢調來說一點都不重要，因為檢調要抓的就是那1500；而這也會造成柯文哲很大的心理壓力，如果柯文哲狠下心死都不認，就會讓橘子從「柑仔」變「阿嬤」，被通緝40年才能回來，「那就表示這男人有夠渣」，一個人出事還害了別人。吳靜怡指出，如果柯文哲繼續延押，也只會造成更多政商名流間的震盪，因為每個柯文哲找的經手人背後可能代表7、8個以上金主，而且可能是從2020年開始，一直到2024年。吳靜怡強調，檢調很簡單，只要柯文哲認「2022年的1500」這1條，柯不認，北檢就會把全部抖出來。