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行政院長卓泰榮今（18）日邀交通相關部會至立法院備詢，交通部長陳世凱於會中指出，電價上漲，對有使用到電力的交通工具皆會有影響，但目前高鐵漲價不會因為電價調漲而漲價，承諾「今年不會漲」。針對10月電價上漲，國民黨立委徐巧芯提問「會影響多少大眾交通工具？」交通部長陳世凱回應，只要有使用到電力的交通工具皆會有影響，針對徐巧芯連續追問各大運輸工具的金費，陳世凱僅表示交通部業務多，並非只有這些單位。徐巧芯提到，漲電價攸關民間大事，陳世凱指出，台鐵跟高鐵漲電14%，徐提醒捷運同樣也漲14%。國民黨立委謝衣鳳質詢時也說到電價調整，詢問陳世凱高鐵票價會不會漲價？他回應，目前高鐵漲價不會因為電價調漲而漲價，強調「今年不會漲」，他有提醒高鐵，在營運狀況還可以的情況下，要考慮到其擔負公共運輸通勤的責任。