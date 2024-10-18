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▲南投縣今日發表精品餐桌，是由獲得綠色廚師認證的大廚，使用在地食材製做。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.18)

▲南投縣農業處長蘇瑞祥讚野菜變佳餚，展現南投新食力。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.18)

▲南投縣發表精品餐桌 ，七道由綠廚掌杓烹調精品，全是使用南投在地食材，落實綠色餐飲精神。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.18)

南投縣為推動綠色餐飲健康飲食，今日在埔里虎頭山以「尋找消失中的台灣精靈」為主題，由12名獲得綠色餐飲認證的大廚，以南投在地及友善石虎食材製做7道精品餐桌料理，訴求產地到餐桌綠色飲食概念外，也希望藉以優化在地產業，喚起大家對環境友善、地球永續的重視。「精品餐桌料理」發表會，是由綠廚們創意研發，他們不僅採用在地食材，且都是有「友善石虎環境農作」標章的農產品，諸如大花咸豐草、果乾、野菜、愛玉和醬筍、绍興酒等食材，可說野菜變佳餚，從擺盤到色香味等兼俱，堪比米其林美食水平。南投縣府農業處長蘇瑞祥表示，12位廚師各在蔬果、肉類和甜點等料理素有專長，一直以來都能實踐綠色餐飲原則。這次首批經英國永續餐廳協會SRA綠色餐飲指南認證，讓南投縣成為第一個落實綠色餐飲縣市。蘇瑞祥指出，南投縣擁有得天獨厚的自然環境，及豐富的農業資源，舉辦精品餐桌活動的核心理念是「從產地到餐桌」，讓參與者品嚐新鮮、純淨的在地農產品。不僅健康美味，還具有永續生產的特性，希望這次活動能喚起大家對生態環境的重視，也讓南投縣成為推動綠色餐飲領頭羊。本次活動透過南投農村產業優化與加值計畫輔導機制，結合綠色餐飲指南（GDG）、Green Media 綠媒體等組織，協助輔導加入綠色餐飲指南葉級評鑑的餐廳業者將同步為SRA英國永續餐廳協會的Food Made Good國際標準認可，希望共同成為全球永續餐廳地圖上一萬五千多個永續餐廳的地標，藉以提升南投環境永續績效與國際接軌及國際曝光度。活動旨在結合豐富的農業資源，推廣南投縣農產美食，並呼籲全民關注永續發展及生態保護議題。現場包括許多在地農民與有機農業推動者介紹食材特色，並致力於讓參加者認識南投的農業文化與發展現況。南投縣政府期望透過這次的「精品餐桌」活動，吸引更多遊客走入農村，體驗慢食生活，共同品味南投的自然美味，體驗鄉村的質樸風情，並促進本地農業經濟發展。