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▲《嗨！營業中》入圍金鐘益智及實境節目主持人獎，接受紅毯訪問時，姚元浩的回答卻讓觀眾相當不滿。（圖／翻攝自「金鐘獎 Golden Bell Awards」YT）

第59屆金鐘獎綜藝類頒獎典禮，今（18）日晚間在台北流行音樂中心盛大登場，紅毯主持人為黃豪平搭擋木木（林葦妮）。而節目《嗨！營業中》入圍益智及實境節目主持人獎，在主持群走紅毯受時，姚元浩面對木木的訪問3度已讀亂回，讓網友不滿轟：「自以為好笑。」《嗨！營業中》主持群走金鐘獎紅毯，包含姚元浩、莎莎（鍾欣愉）、 浩子、張立東、郭泓志。而木木在訪問一行人時，首先請現場觀眾給予掌聲及歡呼，接著提問：「這一季節目難度更加提升，這次哪一個場所最讓你們難忘？」姚元浩搶先回答：「我覺得⋯實至名歸！」一旁張立東、浩子等人則接續表示：「志在必得、水漲船高、勝券在握，《嗨！營業中》。」木木隨即展現機智的主持能力，順著話說：「總之就是很希望拿獎啦！」莎莎則笑回：「妳抓到了。」木木也用笑聲緩解尷尬：「我的問題都沒回答到！已讀亂回。」姚元浩則問木木：「妳有嚇到嗎？妳可以再問我們一次問題。」結果5人又回答一模一樣的話。木木趕緊表示：「這就是實境節目帶給大家最大的應變能力，想考驗我是不是？沒問題！」更轉頭向莎莎露出求助的眼神，並提出第3個問題，沒想到姚元浩再度搶答：「實至名歸。」讓浩子緊急出面阻止：「會被罵！」姚元浩3度已讀亂回，讓觀眾都擔心木木難以招架，也對木木冷靜應對、快速反應的能力相當驚艷，紛紛怒轟姚元浩，「自以為好笑」、「這什麼老派的段子」、「整段瀰漫尷尬」、「真的不幽默」。