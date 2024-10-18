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▲《騎吧！哈林小隊》主持群奪益智及實境節目主持人獎，卜學亮（右三）特別感謝張小燕。（圖／三立提供）

▲《騎吧！哈林小隊》庾澄慶（哈林）、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天奪下奪益智及實境節目主持人獎。（圖／NOWnews社群中心製）

第59屆節目類金鐘獎頒獎典禮在今（18）日於台北流行音樂中心登場，由剛生完第二胎的吳姍儒（Sandy）獨挑大樑主持，每個獎項都相當受到關注。節目類益智及實境節目主持人獎稍早頒布，由節目《騎吧！哈林小隊》主持團隊庾澄慶（哈林）、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天奪下，打敗Lulu（黃路梓茵）、庹宗康、王彩樺、姚元浩、郭泓志等勁敵。卜學亮擔心會超時，簡單感謝評審，也感謝庾澄慶帶領大家一起得獎，他也不忘感謝帶著自己入門的綜藝大姐張小燕，「謝謝小燕姐，這個榮耀歸給妳」；庾澄慶則說，「每年這麼多節目上上下下，謝謝評審讓這個節目騎過可以留下車痕」，也感謝經紀人知道他要環島之后，也趕快找製作單位促成這個節目，很感謝台上車友和幕後工作人員，最後更自信的說，「超時的部分我下一個獎再講。」第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含三立都會台、三立MOD戲劇台、公視主頻並於好事989電台聲音轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方Youtube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡STARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。