大樂透第113097期今（18）日晚間開獎，本期頭獎保證1億元，今晚大樂透獎號為14、20、26、43、45、49，特別號為07；今彩539、3星彩、4星彩的獎號也都已經陸續開出。至於台彩推出的中秋加碼「100組100萬元」活動，目前仍有8組尚未開出，今日為最後一期加開，此本期將由中獎組數去均分剩餘獎金800萬元，若只有一注中獎，那麼該幸運兒就能帶800萬元回家。

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🟡10/15完整中獎號碼

大樂透獎號：14、20、26、43、45、49，特別號為07。

大樂透中秋加碼百萬紅包完整獎號：點此查看

49樂合彩：14、20、26、43、45、49。

今彩539：04、11、26、34、38。

39樂合彩：04、11、26、34、38。

3星彩：179。

4星彩：6297。

詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。

▲大樂透（圖／記者顏真真攝）
▲台彩推出的中秋加碼「100組100萬元」活動，目前仍有8組尚未開出，今日為最後一期加開。（圖／記者顏真真攝）

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