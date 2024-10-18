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▲苗可麗在發表得獎感言時淚崩。（圖／金鐘獎 Golden Bell Awards YouTube）

▲《超級夜總會》播出多年，一直是老一輩喜歡的綜藝節目之一。（圖／金鐘獎 Golden Bell Awards YouTube）

▲《超級夜總會》小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）

第59屆金鐘獎頒獎典禮，在今（18）日晚間於台北流行音樂中心盛大舉行，其中綜藝節目主持人獎由浩子、亂彈阿翔兩人共同頒獎，而獎項也由澎恰恰、許效舜、苗可麗所主持的《超級夜總會》奪得獎項，在台上發表感言時，苗可麗激動表示自己加入該節目10年，直到今年才首次入圍並拿獎，她開心表示：「我第1年主持，要再拿一座，這一座走了10年。」更謝謝澎恰恰和許效舜：「沒有你們沒有我們，沒有他們倆個我今天不會站在這裡。」盤點這次入圍名單，除了得獎的《超級夜總會》外，還有小S（徐熙娣）與派翠克的《小姐不熙娣》、吳宗憲和Sandy的《小明星大跟班》、吳宗憲與陳漢典與Lulu黃路梓茵《綜藝大熱門》，最後則是曾國城與巴鈺的《女王大人》， 各個節目的主持都是在演藝圈打滾多年的資深藝人，競爭十分激烈。第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含並於好事989電台聲音轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方Youtube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡STARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。