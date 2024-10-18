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▲Ashlee這次為了走紅毯，穿上露背長禮服，將好身材展露無遺。（圖／Threads）

▲真人選秀節目《未來少女》奪下金鐘獎綜藝節目大獎。（圖／NOWnews攝影中心）

第59屆金鐘獎節目類頒獎結果出爐，最大獎「綜藝節目獎」由《未來少女》拿下，製作團隊上台難掩激動心情，在台上發表得獎感言，而在節目中力拚出道的少女們也在社群上感動發文，日光之橙的小分隊「ELL&s」的成員Ashlee（詹欣諶）更曬出紅毯美照，精緻妝容讓網友都大讚。日光之橙的小分隊「ELL&s」的成員Ashlee稍早在Threads上發文，感動喊話：「懶得修圖了！速速在這裡恭喜未來少女得獎啦！太棒了，想念那段時間，工作人員也都超級辛苦，大家沒日沒夜在忙這個比賽，很值得，真的大恭喜。」後續更曬出紅毯美照，曝光自己身穿露背黑色長禮服，性感程度破表。事實上，《未來少女》由金牌製作人詹仁雄製作，召集了六個經紀公司打造的六組團隊，包括「日光之橙」、「薄荷水晶」、「黑曜精靈」、「紫月光」、「緋紅魅影」以及「幻藍小熊」，針對不同主題參賽，另外還有神秘隱藏團「幽靈水晶」，透過人氣投票解鎖舞台。先前節目冠軍「幻藍小熊」還進軍韓國，精良的節目製作備受評審肯定，也讓他們首度入圍綜藝節目就成功拿下獎座。