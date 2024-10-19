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▲位於陽明山上的陽明公園，成為台灣「國家公園風景區」最多人前往觀光的地點，每年春季櫻花盛開相當漂亮，吸引大批遊客上山賞花。（圖/台北旅遊網）

▲陽明山國家公園景點「擎天岡」有大片廣闊的草原，夏天也是許多人喜愛去的避暑勝地。（圖/陽明山國家公園全球資訊網）

▲太魯閣國家公園今年受到花蓮大地震影響，許多遊憩據點都受到破壞，目前都在整修階段。（圖為九曲洞步道／太魯閣國家管理處）

台灣旅遊景點類型眾多，有大家熱愛的森林遊樂園、老街也有古色古香的古蹟，其中一種可以走出戶外，接觸大自然的「國家公園」，也是不少人喜愛的旅遊地點。然而說到「國家公園」一定有很多人會想到「花蓮太魯閣國家公園」或者是「墾丁國家公園」。不過根據觀光署最新統計，根據觀光署日前公布1月至8月觀光人潮統計，目前在「台灣國家公園」類別當中，，可以發現陽明山國家公園周圍的景點，前五名就佔據3個景點，顯見人氣之夯。事實上，陽明山國家公園的涵蓋面積相當廣大，泛指大屯山、七星山、紗帽山、小觀音山等山區構成，海拔高度從200公尺至1120公尺範圍不等，總面積約有11455公頃之大，除此之外，陽明山國家公園範圍內一年四季都可以遊玩，，遊客真的都非常愛去陽明山。而說到最可惜的國家公園，那就是4月受到花蓮大地震影響的「太魯閣國家公園」，鬼斧神工的大自然景色被天災給摧毀，對於太魯閣國家公園的狀況，國家公園署長陳茂春也曾表示，；而砂卡礑、燕子口受災嚴重，還需要依調查評估結果規畫重建方案。雖然現在看不到太魯閣國家公園的山川壯麗的全貌，但等有朝一日修建完成後，大家也不妨到花蓮再次見證太魯閣的美麗哦！