台灣旅遊景點類型眾多，有大家熱愛的森林遊樂園、老街也有古色古香的古蹟，其中一種可以走出戶外，接觸大自然的「國家公園」，也是不少人喜愛的旅遊地點。然而說到「國家公園」一定有很多人會想到「花蓮太魯閣國家公園」或者是「墾丁國家公園」。不過根據觀光署最新統計，目前台灣最強國家公園風景區是位於台北「陽明公園」，今年前8個月就已經累計451萬人次造訪，聲勢非常高。
台灣最強國家公園公布！陽明公園遊客人潮最多
根據觀光署日前公布1月至8月觀光人潮統計，目前在「台灣國家公園」類別當中，奪下冠軍的是位於台北的「陽明公園」，1至8月累計有451萬餘人造訪；第二名則是位於高雄的「壽山園區」，前1月至8月有125萬餘人次造訪。
至於第三名至第五名分別是位於花蓮太魯閣國家公園附近的「臺八線沿線景觀區（111萬人次）」、台北「陽明山國家公園遊客中心（48萬人次）」以及台北「陽明山擎天岡（41萬人次）」，可以發現陽明山國家公園周圍的景點，前五名就佔據3個景點，顯見人氣之夯。
陽明山國家公園周圍景點人氣高！遊客一年四季都愛去
事實上，陽明山國家公園的涵蓋面積相當廣大，泛指大屯山、七星山、紗帽山、小觀音山等山區構成，海拔高度從200公尺至1120公尺範圍不等，總面積約有11455公頃之大，像是該國家公園風景區中奪下冠軍的「陽明公園」，佔地裡面就種滿了梅、櫻、桃、李、杜鵑等花卉，每到春天櫻花盛開時，就會吸引很多人上山賞花，就是所謂的陽明山花季。
除此之外，陽明山國家公園範圍內一年四季都可以遊玩，像是春天可以到國家公園的平等里坪頂古圳步道、竹子湖賞螢火蟲；夏天可以到陽明山避暑走訪海拔較高的擎天岡；秋天則有觀賞芒花以及楓葉；冬天則是可以到陽明山泡溫泉賞夜景，甚至寒流來襲偶爾也能追雪，遊客真的都非常愛去陽明山。
太魯閣國家公園受4月地震影響！重建期仍需要時間
而說到最可惜的國家公園，那就是4月受到花蓮大地震影響的「太魯閣國家公園」，鬼斧神工的大自然景色被天災給摧毀，像是人氣景點「砂卡噹步道」、「燕子口」都受到嚴重破壞，若要重建預估需要7年的時間，至少要到民國120年才會完成，也因為該地震，讓「臺八線沿線景觀區」觀光人潮受創，在3月還有26萬餘人參觀之後，4月地震後至8月，每個月僅剩下約平均1/4的人潮。
對於太魯閣國家公園的狀況，國家公園署長陳茂春也曾表示，園區在安全的前提下，以分期分區復原開放為原則，原則上受災較輕微、較大眾化的步道將優先整修開啟，像是天祥、太魯閣、長春祠、布洛灣、九曲洞、蘇花等景點步道，都已委請廠商進行工程設計，預計以明年底全面開放為目標；而砂卡礑、燕子口受災嚴重，還需要依調查評估結果規畫重建方案。雖然現在看不到太魯閣國家公園的山川壯麗的全貌，但等有朝一日修建完成後，大家也不妨到花蓮再次見證太魯閣的美麗哦！
🟡陽明山國家公園
📍國家公園內遊憩據點：擎天岡、竹子湖、小油坑、冷水坑、陽明公園等
📍四季遊玩攻略：春天賞花/夏天避暑/秋天賞楓芒/冬天泡溫泉、追雪
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根據觀光署日前公布1月至8月觀光人潮統計，目前在「台灣國家公園」類別當中，奪下冠軍的是位於台北的「陽明公園」，1至8月累計有451萬餘人造訪；第二名則是位於高雄的「壽山園區」，前1月至8月有125萬餘人次造訪。
至於第三名至第五名分別是位於花蓮太魯閣國家公園附近的「臺八線沿線景觀區（111萬人次）」、台北「陽明山國家公園遊客中心（48萬人次）」以及台北「陽明山擎天岡（41萬人次）」，可以發現陽明山國家公園周圍的景點，前五名就佔據3個景點，顯見人氣之夯。
陽明山國家公園周圍景點人氣高！遊客一年四季都愛去
事實上，陽明山國家公園的涵蓋面積相當廣大，泛指大屯山、七星山、紗帽山、小觀音山等山區構成，海拔高度從200公尺至1120公尺範圍不等，總面積約有11455公頃之大，像是該國家公園風景區中奪下冠軍的「陽明公園」，佔地裡面就種滿了梅、櫻、桃、李、杜鵑等花卉，每到春天櫻花盛開時，就會吸引很多人上山賞花，就是所謂的陽明山花季。
除此之外，陽明山國家公園範圍內一年四季都可以遊玩，像是春天可以到國家公園的平等里坪頂古圳步道、竹子湖賞螢火蟲；夏天可以到陽明山避暑走訪海拔較高的擎天岡；秋天則有觀賞芒花以及楓葉；冬天則是可以到陽明山泡溫泉賞夜景，甚至寒流來襲偶爾也能追雪，遊客真的都非常愛去陽明山。
太魯閣國家公園受4月地震影響！重建期仍需要時間
而說到最可惜的國家公園，那就是4月受到花蓮大地震影響的「太魯閣國家公園」，鬼斧神工的大自然景色被天災給摧毀，像是人氣景點「砂卡噹步道」、「燕子口」都受到嚴重破壞，若要重建預估需要7年的時間，至少要到民國120年才會完成，也因為該地震，讓「臺八線沿線景觀區」觀光人潮受創，在3月還有26萬餘人參觀之後，4月地震後至8月，每個月僅剩下約平均1/4的人潮。
對於太魯閣國家公園的狀況，國家公園署長陳茂春也曾表示，園區在安全的前提下，以分期分區復原開放為原則，原則上受災較輕微、較大眾化的步道將優先整修開啟，像是天祥、太魯閣、長春祠、布洛灣、九曲洞、蘇花等景點步道，都已委請廠商進行工程設計，預計以明年底全面開放為目標；而砂卡礑、燕子口受災嚴重，還需要依調查評估結果規畫重建方案。雖然現在看不到太魯閣國家公園的山川壯麗的全貌，但等有朝一日修建完成後，大家也不妨到花蓮再次見證太魯閣的美麗哦！
🟡陽明山國家公園
📍國家公園內遊憩據點：擎天岡、竹子湖、小油坑、冷水坑、陽明公園等
📍四季遊玩攻略：春天賞花/夏天避暑/秋天賞楓芒/冬天泡溫泉、追雪