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▲周杰倫在Instagram限時動態怒斥詐騙集團。（圖／周杰倫 IG）

▲周杰倫大巨蛋演唱會一票難求。（圖／周杰倫 臉書）

天王周杰倫演唱會一票難求，今（18）日有詐騙集團假冒周杰倫的母親葉惠美，於臉書發文販售台北大巨蛋演唱會門票，引發網友熱議。周杰倫親自發聲明，於Instagram的限時動態上怒斥詐騙行為，表示：「假冒我就算了，假冒我媽太扯了！」詐騙手法粗糙，讓許多粉絲一眼識破，更有人在留言區發揮創意改編歌曲，痛批詐騙手法。周杰倫即將在12月在台北大巨蛋舉行演唱會，門票將於下週三正式開賣。然而，有黃牛看準商機，開始在網上販售來路不明的票券，甚至詐騙集團也出動，假冒周杰倫的母親葉惠美，在臉書發佈詐騙貼文。該帳號以葉惠美的照片及其英文名字為名，聲稱「我是周杰倫的媽媽，因為兒子忙於演唱會，所以我來幫忙與粉絲聯繫。」詐騙者要求粉絲先支付訂金，吸引不少人注意，然而此手法過於拙劣，被網友一眼識破。詐騙貼文出現後，網友紛紛留言灌爆該帳號，有人直呼詐騙手法實在太瞎，不敢相信會有人上當。更有創意十足的網友，改編周杰倫歌曲《爸我回來了》中的歌詞，寫道「麥哥阿餒盜我媽媽」，以嘲諷詐騙手法過於拙劣。許多網友對此詐騙行為感到荒謬，認為不僅騙術簡單粗糙，更不可能有人真的相信周杰倫的媽媽會親自賣票。詐騙行為曝光後，周杰倫也不忍坐視不管，親自在Instagram上發文表示，假冒自己已經很離譜，假冒母親則更讓他無法接受。他在貼文中加上一個大大的「Fake」圖示，提醒粉絲千萬不要上當，並強調相關票務訊息仍以官方公告為主。