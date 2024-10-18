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▲典禮第二段表演「混的最對味」，由金曲歌王許富凱（左）與Marz23（右）合作演出。（圖／三立提供）

▲許富凱以「好膽你就來」開場，讓全場嗨翻。（圖／三立提供）

「第59屆金鐘獎」節目類頒獎典禮今（18）日於台北流行音樂中心正式登場，由剛生完孩子的Sandy吳姍儒上陣主持，現場星光熠熠。典禮第二段表演「混的最對味」，由金曲歌王許富凱與Marz23合作演出，強調節目類的多元與跨界，兩人精彩表演燃炸全場，在網路上掀起熱議，不少網友都驚呼：「真的是拯救了這次典禮。」許富凱與Marz23兩人乍看風格完全不同調，卻在舞台上迸出精彩火花，許富凱以「好膽你就來」開場，讓全場嗨翻，展現金曲歌王超強唱功實力，接著和Marz23演唱〈樹枝孤鳥〉更是讓全場氣氛到達最高點，現場來賓都忍不住起身跟著跳。許富凱和Marz23在後台受訪時，Marz23也透露爸爸是許富凱的粉絲，可見許富凱本人的超強魅力。這段表演掀起超高討論度，許多網友都激動直呼：「這段金鐘獎演出也太炸」、「一段將會在金鐘表演史上留名的表演。安迪哥，你兒子真的好屌」、「許富凱和Marz23的表演太太太好看了吧！」、「這次金鐘表演這兩首超級可以的啦，嗩吶一出，精神都來了，我一定會重複看超多次的」、「這對組合搭配真好，看完激動到心臟狂跳，鏡頭拉遠看到整個舞台也好美，好想多聽幾首。」