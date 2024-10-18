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美國堪薩斯市的一次世界大戰紀念博物館，17日舉行了時空膠囊出土儀式，該時空膠囊是1924年封存，當時為了紀念大戰結束，人們將時空膠囊埋藏在自由紀念塔（Liberty Memorial Tower）底下，百年後膠囊重見天日，內存文物完好無損，包括當年的報紙、電影膠卷、美國憲法副本、一本《聖經》等等，博物館館長沃倫（Christopher Warren）興奮表示，這是一個令人激動的時刻。綜合媒體報導，當年人們為了慶祝一次世界大戰結束，在堪薩斯市建造自由紀念塔，並在塔旁設立一戰紀念博物館。當時自由紀念塔的落成典禮還齊聚了來自比利時、英國、義大利、法國和美國的盟軍指揮官，博物館人員也決定埋下時空膠囊。沃倫表示，讓時空膠囊重新出土的過程非常不容易，必須鑿開18英吋厚的混凝土和石灰石，且由於擔心時空膠囊內的電影膠卷變質，重新與空氣接觸時可能會燃燒甚至爆炸，博物館還請來警方拆彈小組在現場待命。幸好最後一切順利，沃倫表示，再度與百年前的文物見面讓人激動，時空膠囊中放置了當年的報紙、電影膠卷、美國憲法副本、一本《聖經》、美國獨立宣言副本、一些農作物的種子還有繪製了當年盟軍指揮官的蝕刻版畫，以及美國前總統柯立芝（John Coolidge）的信件等等物品。沃倫也透露關於時空膠囊的趣事，當年博物館請一戰美軍指揮官潘興將軍（John J. Pershing）替時空膠囊寫一封留給後人的信，結果潘興將軍度假去了沒有回應，博物館只好抄了一些潘興將軍當年曾經發表的演說片段充數，讓沃倫笑稱這是擁有百年歷史的「休假自動回覆訊息（out-of-office memo）」。博物館計畫在2026年埋下另一個時空膠囊，等待下個百年後開啟，至於新的時空膠囊要放置何物則尚未決定。