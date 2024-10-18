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▲第59屆金鐘獎綜藝類頒獎典禮上，追思橋段由Lulu擔綱引言人。（圖／翻攝自YouTube 金鐘獎 Golden Bell Awards）

▲金鐘獎追思橋段中，影片播放著21位已逝電視人的照片，包含余苑綺、司馬中原、山豬、張友驊等人，讓一票網友看哭。（圖／翻攝自YouTube 金鐘獎 Golden Bell Awards）

第59屆金鐘獎綜藝類頒獎典禮今（18）晚登場，稍早進行到感傷的追思橋段，影片中播放著21位已逝電視人的照片，包含余苑綺、司馬中原、山豬、張友驊等人，感傷的畫面及配樂，讓一票網友在電視機前看哭，紛紛淚喊：「每次這個環節真的都很讓人不捨⋯」第59屆金鐘獎綜藝類頒獎典禮上，追思橋段由Lulu擔綱引言人，她感嘆道：「這十年來我跟著金鐘獎一起長大，但後來我發現長大最難的事情就是學會告別。」也哀悼所有已逝電視人：「你們燃燒自己照亮整個藝能界，而你們努力工作的身影，將長存在我們心中。」接著大螢幕播放追思VCR。影片開頭寫著「謝幕是另一個永恆」，接著一一播放電視界已逝人員的照片。幕後工作人員有導播李玲玲、燈光指導韋聰文、攝影師曾志恆、導演兼製作人劉志雄、製作人陳君天、導演兼導播許石泉、攝影師賴澄茂、造型師兼設計師林宏忠、製作人張智皓、樂隊指揮詹森雄、導播吳美君，另外還有大學教授、公視及華視董事長趙雅麗。幕前演藝人員則有主持人彭蒙惠、主持人兼演員兼歌手余苑綺、體育主播詹啟聖、歌手柯辰勳、作家兼主持人吳延玫（司馬中原）、資深媒體人朱宗軻、喜劇演員陳俊甫（山豬）、資深媒體人胡德順、資深媒體人張友驊。最後影片寫著：「獻給天上的星星，謝謝你們精彩的付出。」配上緩慢感傷的配樂，不只苗可麗在現場悲從中來拭淚，一票網友也看哭，紛紛留言「​​謝謝你們的貢獻」、「2024也好多人走了⋯」、「司馬中原再也沒有鬼故事了」、「張友驊最近走的QQ」、「每次這個環節真的都很讓人不捨」。也有人問「​怎麼沒有鐵頭？」、「汪建民呢」，不少人則猜測，汪建民身為演員，應該會在明日戲劇類頒獎典禮上被追思。