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▲國泰金控攜手國際氣候發展智庫（ICDI）、環境部氣候變遷署及交通部中央氣象署，共同舉辦第4屆「2024台灣氣候行動博覽會」。左起僑光科技大學主任王叔瑜、國際氣候發展智庫理事長邱祈榮、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、國泰金控總經理李長庚、中央氣象署署長程家平、國際氣候發展智庫理事長邱祈榮、沃旭台灣董事長汪欣潔、國泰金控投資長程淑芬。（圖／國泰金控提供）

▲「國泰永續識務所」展區中，「國泰永續大事紀牆」將展出國泰近年永續里程碑，另有「永續識務所翻翻牌」及「永續套圈圈」等互動遊戲設計，讓民眾在輕鬆的互動中了解永續金融，並承諾氣候行動。（圖／國泰金提供）

國泰金控攜手國際氣候發展智庫（ICDI）、環境部氣候變遷署及交通部中央氣象署，共同舉辦第4屆「2024台灣氣候行動博覽會」，即日起至10月20日在台中國立自然科學博物館展出。今年國泰展區以「勇敢淨零，共創更好」為主軸，將知識性臉書專頁「國泰永續識務所」實體化，藉由互動方式解析永續關鍵字與議題，讓永續概念走入日常生活。此外，博覽會最終日壓軸登場的「國泰氣候變遷青年論壇」，以「Science to Action：從氣候科學思辨，加速淨零行動」為題，鼓勵青年學子持續在氣候議題上發揮創意，尋找氣候解方。台灣氣候行動博覽會自2021年起舉辦，為每年氣候行動的盛事，今年扣合國際議題趨勢和聯合國氣候變遷高峰會COP29主題，聚焦在永續、公正轉型及多元共融等3大議題主軸。國泰金長期重視氣候變遷與環境永續議題，關注投入綠色產業發展、加速推動低碳經濟成長，期望透過舉辦「台灣氣候行動博覽會」與「國泰氣候變遷青年論壇」，邀請青年世代一起面對環境挑戰，推動全民共同落實永續行動。國泰金總經理李長庚表示，「氣候、健康、培力」一直是國泰永續策略發展3大主軸。在氣候議題上，國泰從參與國際倡議、自身營運、低碳投融資及商品服務、商品碳足跡、員工活動結合綠能公益等，全集團總動員，從上到下積極推動，並善用金融核心職能發揮影響力，帶動台灣產業一起轉型，近年從中央各部會，到這次中部8個縣市，對氣候議題的概念越來越深化。不僅如此，他說，也有越來越多的民眾、親子、青年學生參與行動，在極端氣候威脅的急迫性下，大家必須一起捲起袖子、腦力激盪，找出最好的解方，希望透過共同主辦氣候博覽會，與公眾面對面地接觸，喚起全民對氣候變遷的風險意識，凝聚台灣氣候行動的能量，讓台灣版的COP在中台灣具體的展現。這次在「國泰永續識務所」展區中，「國泰永續大事紀牆」將展出國泰近年永續里程碑，另有「永續識務所翻翻牌」及「永續套圈圈」等互動遊戲設計，讓民眾在輕鬆的互動中瞭解永續金融，並承諾氣候行動。除了靜態展覽，國泰展區亦在今（18）日及明日舉辦兩場「青年氣候行動思辨沙龍」，邀請台灣領導未來協會（Lead For Taiwan）以「你的選擇，改變了什麼？」為主題，透過對話與互動，帶領青年反思個體與環境永續的關係。同時，國泰長期支持「青年培力」，期待成為激發青年創造的最佳引導者，從2020年起連續5年舉辦國泰氣候變遷青年論壇，今年首度移師台中，邀請台灣科技媒體中心執行長陳璽尹專場演講，帶領青年了解全球最新氣候科學；另將從國際氣候談判、多元利害關係人協作、企業落實氣候轉型、新的氣候科學媒體識讀等面向，引領青年看見多元領域的先行典範。國泰期望發揮金融核心職能，啟發青年成為傳揚永續發展的種子，邀請民眾在10月20日一同見證更具前瞻、更加勇敢的青年永續論述。