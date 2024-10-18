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▲汪建民今日金鐘獎追思環節未出現，三立解釋原因。 （圖／汪建民 臉書）

▲第59屆金鐘獎頒獎典禮追思環節。（圖／三立）

今（18）日在金鐘獎的追思環節中，出現已離世兩年的藝人余苑綺，但卻不見剛逝世的汪建民，讓不少觀眾感到錯愕。對此，三立電視台解釋，余苑綺的出現是為補足先前的遺漏，而汪建民則將於明日的戲劇獎項頒獎典禮環節中進行追思。主辦單位三立電視台解釋，余苑綺於2022年8月因病去世，當年10月的金鐘獎追思環節中，三立因疏忽未能將余苑綺列入，事後也對此致歉。然而，去年三立仍承製金鐘獎，卻再次未能補上這一遺漏，直到今年才於追思名單中出現她的名字。這一補足動作雖解釋了為何兩年前的藝人會出現在今年的名單中，但仍顯得十分突兀，引發觀眾議論。至於剛於今年逝世的藝人汪建民，三立則表示，由於汪建民的主要作品多數集中在戲劇領域，因此將安排在明（19）日的戲劇獎項頒獎典禮上進行追思。這樣的安排，雖然符合他在演藝圈的戲劇成就，但今晚未能即時看到他的名字，仍讓不少觀眾感到遺憾。這次金鐘獎的追思環節，因補足余苑綺卻未即時追思汪建民，導致部分觀眾感到不解與錯愕。不少人對此安排表示理解，認為補足余苑綺是對她的尊重，但也有人質疑為何如此重要的環節會兩度疏漏。而汪建民的追思則被安排至戲劇獎環節，期待明天能見到更完整的追思儀式。