我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台彩推出的中秋加碼「100組100萬元」活動，最後8組中開出2組，總中獎注數為2注，2組皆為單注中獎，每注各得獎金400萬元。（圖／記者林調遜攝）

大樂透第113097期今（18）日晚間開獎，本期頭獎保證1億元，今晚大樂透獎號為14、20、26、43、45、49，特別號為07。但派彩結果顯示，本期頭獎、貳獎皆未開出，下期頭獎上看1.2億元。至於台彩推出的中秋加碼「100組100萬元」活動，最後8組中開出2組，總中獎注數為2注，2組皆為單注中獎，由於本期為活動最後一期，獎金改為均分，每注各得獎金400萬元。大樂透獎號：14、20、26、43、45、49，特別號為07。49樂合彩：14、20、26、43、45、49。今彩539：04、11、26、34、38。39樂合彩：04、11、26、34、38。3星彩：179。4星彩：6297。詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。第3組：06、10、11、25、32、331注獨得400萬 高雄市鳳山區凱旋路「金眾財彩券行」第5組：04、10、15、26、33、381注獨得400萬 桃園市桃園區龍岡里上海路「這裡依然有間店」