大樂透第113097期今（18）日晚間開獎，本期頭獎保證1億元，今晚大樂透獎號為14、20、26、43、45、49，特別號為07。但派彩結果顯示，本期頭獎、貳獎皆未開出，下期頭獎上看1.2億元。

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至於台彩推出的中秋加碼「100組100萬元」活動，最後8組中開出2組，總中獎注數為2注，2組皆為單注中獎，由於本期為活動最後一期，獎金改為均分，每注各得獎金400萬元。

🟡10/18完整中獎號碼

大樂透獎號：14、20、26、43、45、49，特別號為07。

大樂透中秋加碼百萬紅包完整獎號：點此查看

49樂合彩：14、20、26、43、45、49。

今彩539：04、11、26、34、38。

39樂合彩：04、11、26、34、38。

3星彩：179。

4星彩：6297。

詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。

▲公益彩券、台灣彩券、台灣運彩、刮刮樂、539、大樂透、威力彩、樂透配圖。（圖／記者林調遜攝）
▲台彩推出的中秋加碼「100組100萬元」活動，最後8組中開出2組，總中獎注數為2注，2組皆為單注中獎，每注各得獎金400萬元。（圖／記者林調遜攝）
📍第113097期（10/18開獎）中秋加碼中獎獎號　兌獎期限2025/1/20

第3組：06、10、11、25、32、33

1注獨得400萬　高雄市鳳山區凱旋路「金眾財彩券行」

第5組：04、10、15、26、33、38

1注獨得400萬　桃園市桃園區龍岡里上海路「這裡依然有間店」

資料來源：台灣彩券113年中秋加碼

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