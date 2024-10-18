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▲陳漢典頒發益智及實境節目主持人獎時，在台上模仿庾澄慶，將每個入圍節目的特色全講一遍，還比出庾澄慶的招牌手勢，沒想到最後還真的是《騎吧！哈林小隊》得獎。（圖／三立提供）

▲哈林上台發表感言時，第一句就是樂得高喊：「哈林哥說會得獎！就是會得獎！」（圖／三立提供）

第59屆金鐘獎綜藝類頒獎典禮今（18）晚登場，益智及實境節目主持人獎由陳漢典及許孟哲頒發，擅長模仿的陳漢典，在頒獎時特地比出庾澄慶（哈林）的招牌手勢，更模仿哈林哥的腔調將入圍者介紹一遍，卻讓網友忍不住笑噴吐槽：「​​剛剛是不是有Dannis跑出來XD」、「漢典好笑的就是在於模仿的很不像」。陳漢典頒發益智及實境節目主持人獎時，在台上模仿庾澄慶，將每個入圍節目的特色全講一遍，還比出庾澄慶的招牌手勢說：「哈林哥說會得獎！就是會得獎！YA！」即使妝髮造型帥氣，仍不改爆笑本色。沒想到最後還真的是《騎吧！哈林小隊》獲得益智及實境節目主持人獎，陳漢典預言成功，讓哈林上台發表感言時，第一句就是樂得高喊：「哈林哥說會得獎！就是會得獎！」陳漢典的模仿讓一票網友笑翻，眾人紛紛吐槽，「​​剛剛是不是有Dannis跑出來XD」、「漢典好笑的就是在於模仿的很不像」、「我以為是曹大哥」、「還模仿到喘不過來」、「快被陳漢典笑死」。