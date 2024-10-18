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▲彭皓昀透露，自己因為在現場太high。耳鳴聲明顯增強，所以才會離開現場。（圖／彭皓昀臉書）

第59屆節目類金鐘獎頒獎典禮在今（18）日於台北流行音樂中心登場，節目《吉日良辰客家封》得到生活風格節目獎，不過團隊上台感謝致詞時，透露編劇彭皓昀剛剛突然送急診。對此，他本人稍早也在臉書透露，剛剛因為在金鐘獎太high，耳鳴聲明顯變嚴重，所以才會逃離現場，但其實沒有這麼嚴重，是去門診看醫生，目前初判是突發性耳聾。節目《吉日良辰客家封》奪下生活風格節目獎後，導演李嘉元上台致詞感謝眾人，不過也透露編劇彭皓昀掛急診，「他可能太緊張，謝謝他美麗的文字，讓我們節目更好的呈現」，事後引起不小的討論。彭皓昀的朋友也在臉書標記他，說「狂賀彭皓昀閒人節目得獎！但居然去急診，沒上台？」對此，彭皓昀在下方留言，「門診啦！」彭皓昀稍早也在自己的臉書表示，他上週末開始產生耳鳴且聽力受損，到門診診斷，初判為突發性耳聾，目前正積極接受治療與檢查。他也透露當下太緊張，緊張到耳朵爆掉，「剛剛因金鐘現場太high，耳鳴聲明顯增強，因此無情逃離現場」，也透露其實自己身體狀況沒有這麼嚴重。