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▲李艾霖代謝哲青領獎座，在台上哽咽感性講感言。（圖／三立）

▲謝哲青以《青春愛讀書》榮獲「生活風格節目主持人獎」（圖／謝哲青 臉書）

今（18）日，第59屆金鐘獎頒獎典禮在台北舉行，謝哲青以《青春愛讀書》榮獲「生活風格節目主持人獎」。由於謝哲青在國外，無法親自出席，由妻子李艾霖代為領獎。李艾霖上台領獎時未提及自己是謝哲青的太太，僅表示謝哲青因工作繁忙無法到場，感謝評審與支持者。會後受訪時，李艾霖也曝光謝哲青現正在烏克蘭邊界採訪，並表示他人生現在非常安全。李艾霖上台領獎時感性致詞，感謝評審和所有參與《青春愛讀書》的人士，強調節目已運行8年，並表示哲青熱愛閱讀、旅行和主持，這次得獎是對他多年努力的肯定。李艾霖的亮相讓網友讚嘆她的美貌與氣質，討論熱烈。她說：「謝謝金鐘獎，謝謝評審、謝謝文化部，這個節目今年是第8年了，非常感謝很多作家、出版社和學生們犧牲自己的假期到《青春愛讀書》來跟我們一起閱讀、一起成長，哲青最喜歡做3件事，就是閱讀、旅行和主持節目，感謝大愛台給他這個機會，主持這麼優質的節目，我們會繼續努力，最後我要謝謝《青春愛讀書》，是因為有你們，哲青才能領這個獎，每一年哲青都說如果他能夠得到這個獎，他看到你們開心，他更開心」謝哲青曾公開表示，與李艾霖交往僅3個月便閃婚，認為她是自己的真命天女。當時謝哲青經濟困難，但李艾霖依然選擇與他共度餘生，雖然閃婚但仍令人感動。