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▲世界華人工商婦女企管協會於臺南辦理三天兩夜的世界年會旅遊參訪安平航海城。（圖／南市府提供）

▲世界華人工商婦女企管協會參訪安平樹屋德記洋行。（圖／南市府提供）

▲世界華人工商婦女企管協會體驗四草綠隧。（圖／南市府提供）

▲世界華人工商婦女企管協會觀賞藝陣表演。（圖／南市府提供）

臺南市政府積極推動國際觀光，全球傑出華商婦女團體-世界華人工商婦女企管協會（簡稱世華組織）於臺南辦理三天兩夜的世界年會旅遊，共計來自全球五大洲的200位會員暢遊台南美景、大啖知名美食。市長黃偉哲期許全球會員回國能和家人及國際友人分享在臺南的幸福感，讓國際旅客龍來臺南、認識臺南這個充滿歷史文化的美麗城市。黃偉哲也感謝世華組織莊住維總會長長年資助臺南市邊緣戶、培植偏鄉學童學習傳統藝術表演，更大力支持將年會旅遊選在臺南舉辦，讓臺南有機會被全球看見，除了將臺南的觀光及文化推廣出去，更可讓這些經商有成的僑胞能好好認識臺南深度考察，期盼能促成鮭魚返鄉、創造投資臺南的良機。世界華人工商婦女企管協會於臺南辦理三天兩夜的世界年會旅遊景點包括，四草綠隧、安平樹屋、奇美博物館、十鼓文創園區、南埕衖事等特色景點，欣賞來自岸內、白河、歸南、六甲、林鳳國小組成的精采表演體驗藝陣文化，並品嘗度小月、阿勇師澎派辦桌宴席等知名美食。期間也到林百貨、萬國觀光工廠、安平航海城盡情採購伴手禮，住宿臺南最高、盡收府城美景的遠東香格里拉臺南飯店體驗臺南優質旅宿，大讚臺南美景美食令人回味無窮，留下滿滿美好回憶。黃偉哲表示，此次來訪的世華組織會員來自全球各地，都是經商有成的華人商界女性；透過會員在全球各地發揮民間影響力，與世界政商主流建立良好關係，爭取對臺灣的支持與認同，成為遍布全世界的經貿產值貢獻者、國民外交尖兵、僑務堅強後盾、和公益慈善主力，是「讓世界看見臺灣」的最佳代言人。觀光旅遊局局長林國華表示，臺南是臺灣歷史文化的起源地，不僅擁有山海美景風光，也以米其林美食之都聞名國內外，是全臺旅遊城市首選。感謝世華組織團隊籌辦年會旅遊造訪臺南，期讓全球世華會員透過觀光更認識臺南，為臺南提高國際能見度，吸引更多國際旅客來訪，體驗臺南的美食美景及溫暖人情。世華組織總會長莊住維表示，世界華人工商婦女企管協會分布於全球五大洲，會員主要為華人商界女性且多位身兼重要僑務領袖，在全球各國發揮經貿、外交、僑務、慈善公益的影響力，讓世界看見臺灣。此次共計來自全球20幾個國家的會員返臺參加世界年會，為讓全球會員認識臺南，特安排三天兩夜深度旅遊，會員反應非常好。莊住維也強調，臺南的美食美景令人印象深刻，特別是溫暖的人情，更像口裡嚐到的臺南美食，令人甜在心裡！回紐約後一定會特別想念最熱情的臺南，有機會將再與家人朋友暢遊臺南共創美好回憶！透過會員反饋分享，相信已為臺南做了最好的行銷，也期待能促成僑胞與臺南更深層的合作，共創雙贏佳績！