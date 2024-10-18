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克里米亞的泰甘野生動物園（Taigan Safari Park）近日發生一起死亡意外，園內的一位女性員工在打掃獅子棲地時忘記鎖上內門，結果遭3隻獅子攻擊，被活活咬死。這不是泰甘野生動物園第一次發生獅子傷人意外，也讓園區的安全控管再度遭到質疑。綜合外媒報導，死亡的女員工是佩列瓦洛娃（Leokadia Perevalova），她在動物園任職長達17年，是園內最資深的員工之一，動物園老闆祖布科夫（Oleg Zubkov）曾稱讚佩列瓦洛娃是動物園的「靈魂人物」。祖布科夫表示意外發生在本週三，佩列瓦洛娃打掃獅子棲地時忘記鎖上分隔獅子與工作人員的內門，導致遭到3隻獅子攻擊。意外發生時沒有其他人在場，等到有人發現時，佩列瓦洛娃已經慘死。然而，克里米亞當局已經針對命案展開調查，要釐清是否存在管理疏失。這不是泰甘野生動物園第一次發生獅子傷人意外，2018年一名遊客在園內被獅子咬傷，泰甘野生動物園設置了一個高架走道，讓遊客可以從上觀察在園區內自由漫步的獅子，中間沒有其他阻隔，這是泰甘野生動物園受歡迎的一大賣點，但也經常被質疑存在安全隱患。