我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海邊跳躍起舞，育憬展現出舞者的力量與柔軟度。（特約攝影 /郭運復攝）

▲育憬在夕陽下伸展。（特約攝影 /郭運復攝）

▲雙人特技舞蹈兩人都必須有強大的基本功才能完成。（特約攝影 /郭運復攝）

▲育憬現在也是一位健身教練。（特約攝影 /郭運復攝）

▲長時間重訓讓育憬各項運動的表現增強許多。（特約攝影 /郭運復攝）

▲育憬打高爾夫球時間不長，但進步神速，他覺得是長期重訓，知道如何正確發力的成果。（特約攝影 /郭運復攝）

▲運動維納斯TJ小檔案。（圖/NOWnews社群中心製）

「運動總是能帶給人好心情，也能暫時忘記煩惱，在我生命中扮演非常重要的角色。」從小舞蹈科班出身的育憬TJ，擅長各種舞風，其中最喜歡現代舞，直到大學時主修特技舞蹈，因為需要更多的肌力，因此開啟了運動大門，廣泛接觸各種運動，現在不但是健身教練，也是高爾夫愛好者。TJ表示特技舞蹈是結合了翻滾和舞蹈動作的高難度舞風，即使自己有十幾年的舞蹈基礎，但剛開始接觸這項運動的時候，還是覺得非常困難，因為很多空中翻滾的動作需要膽量、爆發力及良好的協調性才能完成，正因如此成就了他喜歡不斷挑戰自己的膽識，深深愛上這運動。他回憶起大學時的辛苦訓練，他說：「幾乎整整花了一年的時間練習基本功，到了大二才真正開始學習更難度的動作，在不斷失敗中尋求突破，每次完成新的動作都能讓自己充滿信心，去挑戰變化更多的高級動作。」直到現在他還是持續練習，也會有雙人特技的演出，他強調雙人特技是高階的動作，2人都需要很紮實的基本功，彼此之間又要有很好的默契，才能完美演出。現在他也是一位健身教練，主要是幫助學生增肌減脂、重量訓練還有健康管理，他說：「現在越來越多女生接觸健身，主要目的不外乎讓自己體態變得更好，然後增加肌肉量，並且從飲食控制去降低體脂，從訓練健美好身材開始，走向增進健康之路，我非常樂見國內健身風氣盛行，每個人都以自律的態度面對自己。」他也坦言自己在學生時期積極健身，就跟一般女生一樣，想要練出更佳體態，讓自己穿衣顯瘦、曲線更明顯，所以剛開始健身會選擇一些針對臀部或是核心的動作去做訓練。現在仍持續訓練，但心態上完全不同了，會用更有效的方式，針對全身每個部位做訓練，同時也會加入一些功能性訓練，讓自己在打高爾夫或跳舞的時候，有更好的運動表現。近兩年接觸到高爾夫球，TJ覺得它不僅僅是一項運動，更能培養自己的耐心跟毅力，他說：「以前在電視上看高爾夫球比賽，見到那些職業選手揮桿非常順暢，看起來很輕鬆，但實際上自己開始打球之後，發現高爾夫有非常多的技巧與細節必須注意，才知道原來打高爾夫球是這麼難的事情。」現在只要一有空，他就會去練習場練球，遇到瓶頸時會請教練給予專業的協助和指導，教練覺得他很有天分，開球可以開到200多碼，在女生裡面已經算是很不容易的了，他想應該是自己長期重訓的關係，知道如何正確發力，才能把球打得又直又遠，每次些微的進步都能讓自己充滿成就感，開心一整天。