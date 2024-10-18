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▲李紫嫣限動激動發文恭喜《未來少女》得獎。（圖／李紫嫣 IG）

第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（18）日晚間揭曉，人氣選秀節目《未來少女》榮獲「綜藝節目獎」最大獎。「黑曜精靈」女團成員李紫嫣立即在Instagram上發貼文和限時動態慶祝，表達對於節目成功的喜悅與感謝。李紫嫣是知名藝人李㼈的女兒，她限動中感性寫道：「劃下再圓滿不過的句號」感謝了創作團隊和支持她追夢的所有人。李紫嫣在Instagram貼文上則提到她的金鐘紅毯初體驗，感謝詹哥、Alen哥、鬼哥等人對《未來少女》的付出，並表示這次的得獎是對全體成員的肯定。她特別感謝導師子鴻老師與婉若姐的支持，讓她站上舞台，並為節目的成功劃下圓滿的句號。她說：「恭喜《未來少女》入圍 #金鐘獎 並且大大大恭喜《未來少女》獲得金鐘：綜藝節目獎🥳🔔 我的#金鐘59 紅毯初體驗圓滿完成，謝謝詹哥、Alen哥、鬼哥 、燕少哥 創造未來少女，謝謝我們的大家長子鴻老師 、婉若姐讓我能夠站上舞台，也謝謝所有正在追夢的未來少女。未來少女走向了圓滿的、開放式的結局，我不害怕分別，因為那是更多相遇和重逢的開始。」