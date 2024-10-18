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▲Energy在這此中場演出中，帶來3首經典歌曲，分別是〈二次西遊〉、〈放手〉、〈星期五晚上〉。（圖／三立提供）

第59屆金鐘獎頒獎典禮今（18）日晚間於台北流行音樂中心盛大舉行，而這次典禮的中場節目，也邀請到超殺男團Energy和日本女子舞蹈團體Avantgardey進行演出，帶來表演節目「都在浪上」，Energy在表演最後也帶來經典神曲〈星期五晚上〉，更大跳「16蹲」嗨翻全場，不過卻有眼尖網友抓包TORO疑似「少跳2蹲」，而TORO的身體狀況也隨之曝光。表演一開始 ，LED看板上就跑出兩顆AI人頭，說了幾個冷笑話，不過卻又貼合Energy的超夯神曲〈星期五晚上〉，接著Energy出場，先帶來了〈二次西遊〉，坤達、牛奶、TORO、書偉、阿弟5人更是大秀饒舌，掀起典禮高潮，後面在日本女子舞蹈團體Avantgardey以超高氣勢出場後，全場更是尖叫聲不斷，而Energy也帶來經典歌曲〈放手〉強制在場觀眾勾起回憶殺。Energy最後更不讓觀眾失望，帶來神曲〈星期五晚上〉，將氣氛炒到最熱，與Avantgardey一同跳「16蹲」的畫面堪稱經典，不過卻有眼尖網友抓包到TORO少跳了2蹲就站起，不過依舊帥度不減，獲得在場藝人們的熱烈尖叫與掌聲。但事實上，TORO先前在與團隊到新加坡跑活動時，就曾鼻酸表示：「我現在很想哭。」隨後便到舞台邊平復心情，接著TORO就因身體不適返回飯店休息，而經紀公司相信音樂對此則表態：「Toro簽唱會時身體不適，先回飯店休息，也已恢復，謝謝大家關心。」也讓許多粉絲猜測TORO少跳2蹲疑似與身體狀況有關。第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含並於好事989電台聲音轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方Youtube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡STARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。