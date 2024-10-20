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▲「One Direction」(一世代）的成員哈利（左起）、贊恩、奈爾、連恩與路易，都是從很年輕的時候就開始一起工作，彼此曾有兄弟般的感情。（圖／美聯社／達志影像）

▲曾是「One Direction」(一世代）成員但已退團的贊恩，由於前隊員連恩的意外去世太過傷心，宣布原定下週開始的美國巡演，延到明年一月再舉行。（圖／美聯社／達志影像）

▲連恩潘恩（Liam James Payne）小檔案。（圖／Liam James Payne X）

曾經在歐美紅極一時的男孩天團「One Direction」（一世代），成員之一Liam（連恩潘恩）在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯墜樓身亡，外界一度懷疑他是否在該團成員各自單飛後，遲遲等不到合體，面臨很大的失落，因而一下子想不開、尋短。英國每日郵報引述他身旁消息來源稱他絕對沒有理由輕生，因為他在去世前幾個小時還在電腦上為他最喜歡的「一世代」歌曲之一〈 Fireproof 〉重新編曲，並且很期待要離開阿根廷去與女友凱特卡西迪會合，心情還蠻不錯，怎麼會突然想結束自己的生命？連恩的悲劇讓廣大歌迷錯愕，他才31歲、還這麼年輕，生活也並沒有困頓窘迫，怎會是這樣的收場？昔日「一世代」成員們陸續在陸續在社群網站上發文悼念，唯一在他生前的最後時光有機會與他重逢的奈爾霍蘭，在社群網站上發布了彼此年幼時的合照，稱他們所擁有的友情牽繫，在人生中並不很常會有，很傷心失去這個好朋友，還感嘆自己最近再度碰到連恩，卻沒想到和連恩說了再見，竟然就是永別。連恩在本月初被拍到在奈爾於布宜諾斯艾利斯的的演唱會上手舞足蹈、跟著歌詞唱和，粉絲都覺得很興奮，因為這是兩人在「一世代」久未合體演出後，難得的重逢。而連恩生前曾經透露發生過肢體衝突的前團員，後來有前女友揭露對方是已經宣布退團的贊恩馬利克。儘管彼此後來關係變成這樣，贊恩有加入「一世代」其他人對連恩的聯合哀悼聲明，也宣告由於「令人心碎的損失」，原定下週要展開的美國巡演將要順延到明年一月。而外電報導也稱他和連恩之間固然是有些問題，後來也都保持距離、維持彼此的尊重，可是連恩的猝逝仍讓贊恩很傷心，家人不敢讓他獨處。英國每日郵報報導，連恩之所以會與奈爾在阿根廷重逢後持續滯留當地，是因為入境美國的簽證沒下來，由於他被認定藥物濫用，需要再經過檢測證明他在生理與心理上都乾淨而不受影響。他身旁不具名消息來源也抱怨，認為當他在阿根廷飯店大廳有失控行為時，就該叫台救護車把他送去診療，怎麼會放他一個人回到3樓的房間，以至於發生墜樓的意外？換言之，這本來是一場可以避免的悲劇。國 籍：英國伴 侶：雪莉柯爾（2016―2018）Maya Henry（2019—2022）子 女：1子（母：雪莉柯爾）出 生：1993年8月29日過 世：2024年10月16日（31歲）阿根廷／布宜諾斯艾利斯死 因：墜樓身亡職 業：歌手、詞曲作家活躍時期：2008－2024隸屬團體：One Direction（一世代）