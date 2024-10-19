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▲粉絲印製了彭千佑、曾敬驊的照片，想為偶像應援。（圖／NOWnews攝影中心）

▲許多影迷已經在現場卡位，人數相當驚人。（圖／NOWnews攝影中心）

台灣演藝圈的年度盛事，第59屆的金鐘獎在今（19）日迎來戲劇類頒獎典禮，地點就在台北流行音樂中心，星光大道表定下午5點整開始，但大約下午4點左右，附近已經聚集了不少民眾，只為了親睹偶像一面，更帶來了紅布條以及各種橫幅，《NOWnews今日新聞》記者現場直擊，看見了曾敬驊、彭千祐、鍾瑶等大咖的看板，儘管天氣炎熱，但粉絲依舊早早卡位，希望能為偶像集氣。其中由曾敬驊所主演的《不良執念清除師》的劇迷最多，粉絲更印製了曾敬驊、彭千祐等人的照片，製作成各種小物，可見其用心；另外鍾瑶的粉絲更是瘋狂，製作了超大紅布條，上頭還寫著「全能女神－鍾瑶」，一旁還有LED燈看板輔助，希望能給予偶像最熱情的祝福。第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含並於好事989電台聲音轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方Youtube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡STARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。