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▲劉翊琪坦言做節目時，在溝通上花了很多心力。（圖／記者吳翊緁攝）

台灣女子選秀節目《未來少女NEXT GIRLZ》獲得第59屆金鐘獎節目類最大獎－綜藝節目獎！踢帕娛樂總監劉翊琪以及節目製作人劉育燕、陳柏勳在慶功宴時接受訪問難掩激動心情，陳柏勳也透露自己思考後歸納出2個原因，首先是少女們的顏值和舞蹈實力加分，再來是六家經紀公司都為了舞台花很多心力和金錢：「規格比以往的節目都是更進化的。」《未來少女NEXT GIRLZ》獲頒綜藝節目大獎，踢帕娛樂總監劉翊琪表示：「我覺得很感恩，真的有獲得評審支持，有點意想不到，因為競爭對手都很優秀，都是各類型不同的節目，所以可以感覺到評審有在支持我們這個團隊、支持新秀，很感激。」製作人劉育燕說：「有點不可思議！如同翊琪姐說的，今年入圍的節目都很厲害，類型都很不一樣，有點想說，去年《原子少年》沒拿到，會不會同類型的《未來少女》機會比較小，謝謝評審的青睞，看到少女的努力還有木木的加持。」回想起製作節目時，最辛苦的地方，劉育燕說：「平常在公司，有一個詹哥就讓我們很頭痛，六家公司等於有六個詹哥，對我來講是最大挑戰，但也謝謝六家公司很幫忙很挺，很信任我們製作的方向，我們才可以拿到這個好成績。」劉翊琪也吐露的確有崩潰的時候：「因為每家公司都想做很精緻很完美，但是我們會有時間壓力，有時候delay到進度，大家都是為了表演好，就一起撐過去。」劉翊琪也補中，六家公司等於六個投資方，而且大家都是很專業的娛樂公司，為了求好都會有很多想法：「節目平台是大家一起共同打造的嘛，所以必須要去協調各家想法，呈現出最好的一面，溝通協調的確花了滿多心力。」陳柏勳補充，在公布得獎名單前，原本沒有覺得會得獎，後來拿了獎非常開心，就開始思考：「競爭對手也都不錯，《全明星辯論會》是一個創新，《MUSIC MAKER 音樂主理人在音樂成分上，在華語音樂做得非常專業，我思考到兩點，第一點是《未來少女》的女孩顏值是真的很高，舞蹈實力也都很好，取決於六家公司本來就是想讓女孩出道，所以他們篩選得很好，第二點，因為這些舞台是這六家公司在競演比賽去做，花很多錢，想要贏，規格比以往節目都是更進化的，也要謝謝六家公司。」劉翊琪補充：「應該算七家公司吧，踢帕娛樂做整合角色，這個IP是詹哥花很多心思跟團隊打造出來的，這是七家公司共同努力，有六家投資方的支持。」她也在現場直接公布《未來少女2》將在後年啟動：「我們要從現在開始募集女孩們、投資方，希望對打造新秀、舞台有想法的各路人馬一起加入我們圓夢。」綜藝節目獎得主《未來少女》由王牌製作人詹仁雄、野火娛樂、踢帕娛樂去年監製的真人歌舞選秀節目，製作人還有徐若瑄、謝皓倫和劉育燕，召集6家經紀公司打造6組團隊，有「日光之橙」、「薄荷水晶」、「黑曜精靈」、「紫月光」、「緋紅魅影」及「幻藍小熊」，還有神祕隱藏團「幽靈水晶」，每位女孩都是一時之選，針對不同主題參賽，再透過人氣投票選出冠軍團，最終由「幻藍小熊」獲得第一名，該團日前還進軍南韓樂壇。