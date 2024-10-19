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▲木木金鐘紅毯主持零負評。（圖／記者吳翊緁攝）

▲《未來少女》打造的女團「幽靈水晶」，子瑄（左起）、蔡菜、芝婷、書蘊。（圖／記者吳翊緁攝）

台灣女子選秀節目《未來少女NEXT GIRLZ》獲得第59屆金鐘獎節目類最大獎－綜藝節目獎，製作團隊上台領獎開心感謝2位老闆踢帕娛樂的詹仁雄，以及橘子集團董事長劉柏園，還有節目兩大推手王子（邱翊勝）跟徐若瑄。詹仁雄並未現身慶功宴，不過透過電話訪問，詹仁雄表示本來就非常看好節目拿獎，可以說是「勢在必得」，也預告第二季的規模會更大，至於打敗勁敵陶晶瑩、吳宗憲，詹仁雄說：「讓哥哥得獎一次他們應該不會怎麼樣吧！」詹仁雄在《未來少女》拿下最大獎後，開心宣布即將啟動第二季的計畫，他也透露：「絕對規模會更大。」並表示拿獎是勢在必得，至於入圍的還有吳宗憲的《綜藝大熱門》，陶晶瑩的《MUSIC MAKER 音樂主理人》和《全明星辯論會》，對於打敗這兩位勁敵，詹仁雄說：「這兩位都是和我們公司感情深厚的前輩也有多次合作過，讓哥哥得獎一次他們應該不會怎麼樣吧！」另外，今年的紅毯主持人以及廣告時間後台的串場主持人木木（林葦妮），被網友說主持台風有「小楊千霈」的感覺，幾乎一面倒都是誇獎，詹仁雄對她的表現也讚譽有加：「木木正常發揮，努力的人全宇宙都會幫她。」綜藝節目獎得主《未來少女》由王牌製作人詹仁雄、野火娛樂、踢帕娛樂去年監製的真人歌舞選秀節目，製作人還有徐若瑄、謝皓倫和劉育燕，召集6家經紀公司打造6組團隊，有「日光之橙」、「薄荷水晶」、「黑曜精靈」、「紫月光」、「緋紅魅影」及「幻藍小熊」，還有神祕隱藏團「幽靈水晶」，每位女孩都是一時之選，針對不同主題參賽，再透過人氣投票選出冠軍團，最終由「幻藍小熊」獲得第一名，該團日前還進軍南韓樂壇。