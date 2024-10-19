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▲芝婷（右1）舉手喊身為節目一員很驕傲。（圖／記者吳翊緁攝）

▲▼《未來少女》拿下綜藝節目獎，「幽靈水晶」成員太感動！（圖／記者吳翊緁攝）

台灣女子選秀節目《未來少女NEXT GIRLZ》獲得第59屆金鐘獎節目類最大獎－綜藝節目獎，製作團隊上台領獎開心感謝2位老闆踢帕娛樂的詹仁雄，以及橘子集團董事長劉柏園，節目組也在典禮後舉辦慶功宴，由踢帕娛樂總監劉翊琪領軍，帶領節目出身的「幽靈水晶」接受訪問，由於詹仁雄在第一時間也說將會重啟《未來少女》計畫，也代表第2季有譜，隊長書蘊喊話學妹：「準備好就來吧！」詹仁雄在《未來少女》拿下最大獎後，開心宣布即將啟動第二季的計畫，他也透露：「絕對規模會更大。」並表示這次拿獎是勢在必得，「幽靈水晶」隊長書蘊出席慶功宴，對於節目拿獎，感動說：「節目到現在也一段時間了，很開心可以入圍，今天居然得獎了！非常榮幸，在工作前得知這消息，大家都非常開心，謝謝節目組所有人，感謝觀眾和粉絲支持。」團員子瑄也分享心情：「有跟家人說這個好消息，他們都在群組說恭喜得獎，真的很開心，也是很感謝這機會能參與節目錄製，也謝謝粉絲和工作人員，大家都辛苦了。」蔡菜說：「先謝謝詹哥！也謝謝節目所有製作人跟工作人員、攝影師跟經紀人姐姐。」由於蔡菜被詹仁雄點名也是很有主持天分，結果講到一半她突然喊：「我現在超緊張的！總之很謝謝一路上的大家還有粉絲，我們會徵觀眾錄製節目，每次看到他們應援都覺得好感動，參加這個節目非常值得。」芝婷大吼：「我身為《未來少女》的一員很驕傲！希望大家繼續支持。」野火娛樂製作人陳柏勳說：「芝婷本來在《DD52》有要進來當其中一員，但那時候她太小了未成年，就沒有讓她進來，但沒關係後來有《未來少女》，所以又看到了芝婷。」一番話也讓芝婷差點落淚。至於有沒有什麼話想跟《未來少女2》的學妹們說？書蘊以過來人分享：「可能錄節目很辛苦，身體會很疲憊，但到後面回想起來都會是非常快樂、美好，想對有這個夢想的女孩們說，，我以前也是對自己很沒自信，所以放棄了很多機會，不要害怕，準備好就GO！」綜藝節目獎得主《未來少女》由王牌製作人詹仁雄、野火娛樂、踢帕娛樂去年監製的真人歌舞選秀節目，製作人還有徐若瑄、謝皓倫和劉育燕，召集6家經紀公司打造6組團隊，有「日光之橙」、「薄荷水晶」、「黑曜精靈」、「紫月光」、「緋紅魅影」及「幻藍小熊」，還有神祕隱藏團「幽靈水晶」，每位女孩都是一時之選，針對不同主題參賽，再透過人氣投票選出冠軍團，最終由「幻藍小熊」獲得第一名，該團日前還進軍南韓樂壇。