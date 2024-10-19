我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《上山下海過一夜之極島台灣》主持人八弟（左起）、雷艾美、Max、黃仕傑出席三立慶功宴。（圖／記者李政龍攝影）

▲《上山下海過一夜之極島台灣》計畫前往國外冒險。（圖／記者李政龍攝影）

第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨（18）日於台北流行音樂中心正式登場，《上山下海過一夜之極島台灣》奪下「益智及實境節目獎」，節目主持人雷艾美、黃仕傑、Max、八弟出席三立慶功宴，雷艾美被爆料，隊友們在群組約穿紅內褲，她卻已讀不回；而身為廚師的Max也要實現諾言，到玉山上去辦一桌，目前已經想好菜色。黃仕傑透露，他們目前已經有計畫要到國外去冒險，將挑戰非洲最高的山，海拔5895公尺的吉力馬札羅山，他們也坦言，出外景一次花費都滿大，因此身為主持人的他們更要「三倍以赴」。節目開播以來，有不少藝人來挑戰，包括莊凱勛、蔡尚樺等人，他們透露，幾乎每個人都是邊哭邊跪邊爬山，帶著恐懼惶恐的情緒，但儘管再痛苦，大家都還是撐到最後。雷艾美坦言，她也有想過要放棄，每趟旅程開始之前都會很苦惱、很害怕，因此都會特別空出時間好好休息，先準備好身心狀態。Max曾經承諾，得獎就在玉山辦桌，他已經想好菜單，想要煮滷肉飯、牛肉麵，將台灣美食帶給國外山友們，這對他來說是種驕傲，也笑說：「在山上包小籠包正在研擬。」雷艾美為了穿上禮服呈現最完美狀態，竟然餓了3天，她透露自己每天睡覺肚子都在叫，「沒量幾公斤，但肚子平了。」黃仕傑也爆料，他在群組揪大家一起穿紅內褲，只有八弟響應，因為得知雷艾美沒有紅內褲，還自告奮勇要幫忙買，沒想到雷艾美直接已讀不回，對此，雷艾美也喊冤自己真的穿不了，「我的禮服真的太透了！」