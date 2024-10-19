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韓國國家情報院（簡稱國情院）18日表示，北韓決定派遣特種部隊等4個旅、總數約1.2萬人的兵力，前去協助俄羅斯作戰，其中第一批1500人已抵達俄羅斯，第2批預計不久後啟程。韓國總統尹錫悅已為此召開緊急安全會議。根據《韓聯社》報導，國情院8月初就曾發現，主導北韓飛彈開發的勞動黨中央委副部長金正植，多次前往俄烏戰線附近，了解北韓製「KN-23」飛彈發射場的情況，後續又觀察到北韓經由俄國海軍運輸艦，輸送特種部隊，這也是俄國軍艦自1990年以來，首次進入朝鮮海域。報導指出，首批北韓人員已分散駐紮在俄軍位於符拉迪沃斯托克（即海參崴）、烏蘇里斯克、哈巴羅夫斯克、布拉戈維申斯克等地的基地，只待結束訓練就會立刻投入前線。與此同時，俄軍軍服、俄製武器，以及與朝鮮民族外貌相似的西伯利亞雅庫蒂亞人和布里亞特人，其假身分證也被分發給士兵，被解讀為俄軍試圖掩蓋北韓派兵參戰的事實。值得一提的是，這是北韓首次大規模派遣地面部隊，預計將對朝鮮半島、東北亞乃至全世界的安全局勢，造成相當大的衝擊。俄羅斯亦不排除為了回報北韓派兵協助，而將自家的洲際彈道飛彈、核潛艇技術等頂尖軍事技術轉移給北韓，也有專家憂心，若朝鮮半島真的發生緊急狀況，俄羅斯恐會軍事介入。韓國總統尹錫悅18日召開緊急國安會議，韓國國家安保室、國防部、國家情報院核心人士均有與會，各方一致認為，北韓不僅提供軍事物資，甚至直接派兵援俄，這對韓國乃至國際社會都構成嚴重威脅，韓國絕不會坐視不理，將與盟友採取一切可行手段因應。在這之前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已經指控北韓，調派軍官到被俄羅斯占領的烏克蘭領土，還準備派遣上萬兵力前去協助俄國作戰，但當時北約秘書長呂特（Mark Rutte）回覆稱，現階段無證據顯示北韓軍人參戰。