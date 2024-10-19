國道客運火燒車事故！大都會客運2088號國道路線在昨（18）日下午發生火燒車事件，車上的43名乘客緊急被疏散，不過隨後上接駁車的乘客，經過客運公司細數，發現只有42人，有一名女學生消失不見，公司緊急派人協尋，幸好在深夜找到，確定女學生已經平安到家。詳細火燒車的事發原因，還有待進一步調查。
大都會客運火燒車事故！43名乘客疏散僅42人上接駁車
大都會客運18日晚間表示，在火燒車事件發生之後，車上原本有43名乘客，隨後坐上接駁車的乘客只有42人，一名女學生突然消失不見，公司於是連夜派人尋找，所幸在深夜10點多，終於找到該名消失女學生的下落，原來女學生在下車之後，被路途中好心的車輛載離現場，最終平安到家。
大都會客運表示，本案的43名乘客以及駕駛同仁全部都平安，目前事故車輛已經拖回修理廠，但詳細的起火原因仍要等待相關單位件事。大都會客運強調，今（19）日開始，會對所有同車型車輛進行專案查檢，確保行車安全。
國道客運燒起來才十幾秒！後排學生機警救了全車人
據了解，當時客運要燒起來前，坐在車子後面的人表示，一開始發現車後開始冒煙，就趕快向司機大吼「後面冒煙了！」司機也第一時間停下車並且疏散所有乘客，接著才短短十幾秒的時間，整台客運已經燒得跟火球一樣，非常的嚇人，幸好有學生機警發現不對勁，救了全車包括司機一共44人。
而基隆市市長謝國樑得知事故之後，也立刻到現場關心狀況，掌握第一手消息，並且逐一慰問乘客。大都會客運指派襄理陳育昆及同仁也向車上乘客致歉，並且給予每名乘客新台幣2000元慰問金，如果當時在場沒有留下姓名及電話且搭乘該班次的乘客，可以撥打大都會客運聯絡電話0800-053-434、(02) 2466-1378，會有專人服務。
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大都會客運18日晚間表示，在火燒車事件發生之後，車上原本有43名乘客，隨後坐上接駁車的乘客只有42人，一名女學生突然消失不見，公司於是連夜派人尋找，所幸在深夜10點多，終於找到該名消失女學生的下落，原來女學生在下車之後，被路途中好心的車輛載離現場，最終平安到家。
大都會客運表示，本案的43名乘客以及駕駛同仁全部都平安，目前事故車輛已經拖回修理廠，但詳細的起火原因仍要等待相關單位件事。大都會客運強調，今（19）日開始，會對所有同車型車輛進行專案查檢，確保行車安全。
國道客運燒起來才十幾秒！後排學生機警救了全車人
據了解，當時客運要燒起來前，坐在車子後面的人表示，一開始發現車後開始冒煙，就趕快向司機大吼「後面冒煙了！」司機也第一時間停下車並且疏散所有乘客，接著才短短十幾秒的時間，整台客運已經燒得跟火球一樣，非常的嚇人，幸好有學生機警發現不對勁，救了全車包括司機一共44人。
而基隆市市長謝國樑得知事故之後，也立刻到現場關心狀況，掌握第一手消息，並且逐一慰問乘客。大都會客運指派襄理陳育昆及同仁也向車上乘客致歉，並且給予每名乘客新台幣2000元慰問金，如果當時在場沒有留下姓名及電話且搭乘該班次的乘客，可以撥打大都會客運聯絡電話0800-053-434、(02) 2466-1378，會有專人服務。