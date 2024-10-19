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▲大都會客運18日晚間表示，在火燒車事件發生之後，車上原本有43名乘客加上司機一共44人都疏散完畢，無人傷亡。（圖/翻攝畫面）

▲當時客運要燒起來前，坐在車子後面的人表示，一開始發現車後開始冒煙，就趕快向司機大吼「後面冒煙了！」救了全車的人。（圖/翻攝畫面）

國道客運火燒車事故！大都會客運2088號國道路線在昨（18）日下午發生火燒車事件，車上的43名乘客緊急被疏散，不過隨後上接駁車的乘客，經過客運公司細數，發現只有42人，有一名女學生消失不見，公司緊急派人協尋，幸好在深夜找到，確定女學生已經平安到家。詳細火燒車的事發原因，還有待進一步調查。大都會客運18日晚間表示，在火燒車事件發生之後，，公司於是連夜派人尋找，大都會客運表示，本案的43名乘客以及駕駛同仁全部都平安，目前事故車輛已經拖回修理廠，據了解，當時客運要燒起來前，坐在車子後面的人表示，，非常的嚇人，幸好有學生機警發現不對勁，救了全車包括司機一共44人。而基隆市市長謝國樑得知事故之後，也立刻到現場關心狀況，掌握第一手消息，並且逐一慰問乘客。