美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）在一篇於18日發表的外媒採訪文章中，聲稱若中國「進入台灣」，將對其徵收額外的150%至200%關稅。
根據《路透社》報導，川普是在接受《華爾街日報》採訪時做出如上表示，但被問及是否使用武力、對抗中國對台封鎖時，川普則回應不會這樣做，因為中國國家主席習近平尊重他：「我和他的關係非常牢固，我不必（使用武力），因為他尊重我，而且他知道我很瘋狂。」
對進口商品開徵關稅是川普一貫的政策，他在今年11月大選主打的政見之一，就是要對幾乎所有進口產品徵收10%至20%的全面關稅，對中國則是60%甚至更高的關稅，認為這樣有助於激勵美國本土製造業。
川普還在訪問中提到俄烏戰爭，重申如果他是美國總統，蒲亭就不會發動入侵：「我對蒲亭說，『弗拉基米爾，我們的關係很好…弗拉基米爾，如果你追捕烏克蘭，我會狠狠打你，你甚至不會相信，我會在莫斯科的正中心打擊你。」
川普15日在芝加哥經濟俱樂部（Economic Club of Chicago）接受《彭博社》（Bloomberg News）總編輯米可斯維特（John Micklethwait）專訪時，就曾談及對台灣的外交政策等議題。當時米可斯維特問川普：「您曾說過台灣應該為美國的保護付費」、「如果中國入侵台灣，您會派遣美國軍隊去防衛台灣嗎？」不過川普並未直球回答，僅表示「他們（北京）現在這樣做是因為以後不會這麼做，明白嗎？」又說自己跟習近平、蒲亭關係都很好。
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對進口商品開徵關稅是川普一貫的政策，他在今年11月大選主打的政見之一，就是要對幾乎所有進口產品徵收10%至20%的全面關稅，對中國則是60%甚至更高的關稅，認為這樣有助於激勵美國本土製造業。
川普還在訪問中提到俄烏戰爭，重申如果他是美國總統，蒲亭就不會發動入侵：「我對蒲亭說，『弗拉基米爾，我們的關係很好…弗拉基米爾，如果你追捕烏克蘭，我會狠狠打你，你甚至不會相信，我會在莫斯科的正中心打擊你。」
川普15日在芝加哥經濟俱樂部（Economic Club of Chicago）接受《彭博社》（Bloomberg News）總編輯米可斯維特（John Micklethwait）專訪時，就曾談及對台灣的外交政策等議題。當時米可斯維特問川普：「您曾說過台灣應該為美國的保護付費」、「如果中國入侵台灣，您會派遣美國軍隊去防衛台灣嗎？」不過川普並未直球回答，僅表示「他們（北京）現在這樣做是因為以後不會這麼做，明白嗎？」又說自己跟習近平、蒲亭關係都很好。
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