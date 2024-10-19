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NBA季前熱身賽鳳凰城太陽在主場以122：128不敵洛杉磯湖人，這一場比賽打得相當激烈，激戰到延長賽才分出勝負。不過更吸引人的是比賽中的花絮，在場上對Bronny James完成封蓋後，36歲的Kevin Durant突然意識到他已經和James父子都在NBA交手過了，使這位2屆總冠軍賽MVP得主感嘆：「我老了！」去年，當LeBron James對決Jabari Smith Jr.時，後者告訴他「我爸在你生涯的第一場比賽和你交手過」，讓LBJ頓時苦笑：「你為何要這樣對我」，這是NBA著名的「我老了」的時刻。此役，Durant也嘗到了這樣的滋味，他在場上蓋了Bronny一次，不過卻被吹判犯規，當下KD相當不以為然，攤手表達不滿。但這個畫面已經足夠經典，有球迷評論道：「KD在NBA封蓋James的兒子，聽起來真瘋狂。」Durant後續也在底下留言：「可惡，我真的老了。」作為James多年直接對位的宿敵，KD此前就對於能看到Bronny加入NBA、並和他交手，坦言很不可思議，「我依稀記得12、13年前，Bronny小學時還跟他家人在場上到處亂跑，現在卻和他爸一同站上場上，真的太瘋狂了，讓人難以置信。」本場比賽，太陽球員Durant出賽31分鐘，13投8中，得到19分8籃板8助攻1封。