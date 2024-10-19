第59屆金鐘獎今年同樣是分成「節目類」以及「戲劇類」頒獎典禮兩天，昨（18）日由吳宗憲女兒吳姍儒（Sandy）獨挑大樑主持金鐘獎「節目類」頒獎典禮，也是她產後1個月復出，化身「最美主持人」，口條超穩不冷場，被PTT網友全讚爆以外，整場典禮亮點不斷，讓第一天的金鐘獎頒獎典禮格外精彩！《NOWnews》也特別整理節目類頒獎典禮5大亮點，讓觀眾一文看懂。
吳姍儒Sandy產後復出表現優異！結尾只穿bra被爸爸開罵
吳姍儒（Sandy）在產後不久便迅速復工，即便身材還沒恢復，但仍然透過三套不同的華麗服飾，化身最美主持人，主持節奏流暢，也替金鐘獎頒獎典禮畫龍點睛！搞笑的是，吳姍儒在典禮最後以內裡穿bra搭配西裝的裝扮，大露事業線，既性感又帥氣，結果爸爸吳宗憲看到後搶過麥克風表示：「誰讓妳穿這樣子的？」她也回嘴：「我老公說OK啊！你有什麼意見嗎？」父女逗趣互動笑翻在場嘉賓。
金鐘獎第一個獎項頒獎人！奧運金牌林郁婷秒語如珠
然而最讓許多人意外的，就是在頒發59金鐘獎第一個獎項「最具人氣綜藝節目獎」時，頒獎人竟然是巴黎奧運金牌拳擊選手林郁婷，一上台之後也引起現場躁動，林郁婷自知站在台上身份較為特殊，也搞笑表示：「我想我和這個獎項最大個關聯，我想了很久，應該就是人氣了吧？」引起現場歡呼聲，最後則將該獎項頒給吳宗憲、林柏昇（KID）和謝坤達主持的《綜藝玩很大》。
《綜藝玩很大》奪人氣綜藝節目獎！坤達、柯佳嬿隔空放閃太甜
在林郁婷頒獎給《綜藝玩很大》玩很大時，三位主持人都有輪流快速發表感言，輪到坤達時他表示：「老婆，我拿完這個獎就回家」，由於兩人鮮少在公眾場合放閃，讓粉絲被大撒狗糧，而令人更驚喜的是，柯佳嬿看頒獎典禮發現老公坤達對她喊話，也在IG貼出限動表示「突然跟我講話嚇我一跳」，夫妻倆沒同台都能放閃，實在是太甜啦！
納豆腦出血中風休養2年復出！搭阿Ken頒獎直接甩他一巴掌
過去因為腦出血中風休養2年的納豆，如今已經重新回到主持的崗位，工作陸續恢復，18日晚間他與阿Ken一起頒發金鐘獎獎項，由於過去納豆曾說反應不如從前，因此故意在典禮上反應都慢半拍，隨後和阿Ken玩「猜拳輸的打巴掌」，結果連拳都還沒猜，納豆立刻賞了阿Ken一巴掌，讓阿Ken傻眼直呼：「納豆已經好了！」逗笑在場所有嘉賓。
Energy魅力完全無法擋！搭配舞蹈天團Avantgardey「16蹲炸翻全場」
今年復出開演唱會的的Energy魅力無限，這次擔任金鐘獎頒獎典禮表演嘉賓，一連串帶來《二次西遊》、《放手》等歌曲，最後壓軸和大阪女子舞蹈天團Avantgardey嗨唱《星期五晚上》，當然最經典的16蹲大場面也沒少，根本就已經是開演唱會的等級，舞台效果堪稱是超過一百分！也是金鐘獎第一天所有表演讓全場最為沸騰的一段。
🟡第59屆電視金鐘獎
📍10/18 （五）節目類頒獎典禮
📍10/19 （六）戲劇類頒獎典禮
📍官方網路平台：金鐘59官網、金鐘官方YouTube、金鐘官方FB、金鐘IG
📍國內電視直播：三立都會台、公共電視台
📍影音平台直播：三立MOD戲劇台、中華電信Hami Video、 LINE TV
📍海外平台直播：三立國際台、新加坡StarHub、馬來西亞Unifi TV
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吳姍儒（Sandy）在產後不久便迅速復工，即便身材還沒恢復，但仍然透過三套不同的華麗服飾，化身最美主持人，主持節奏流暢，也替金鐘獎頒獎典禮畫龍點睛！搞笑的是，吳姍儒在典禮最後以內裡穿bra搭配西裝的裝扮，大露事業線，既性感又帥氣，結果爸爸吳宗憲看到後搶過麥克風表示：「誰讓妳穿這樣子的？」她也回嘴：「我老公說OK啊！你有什麼意見嗎？」父女逗趣互動笑翻在場嘉賓。
金鐘獎第一個獎項頒獎人！奧運金牌林郁婷秒語如珠
然而最讓許多人意外的，就是在頒發59金鐘獎第一個獎項「最具人氣綜藝節目獎」時，頒獎人竟然是巴黎奧運金牌拳擊選手林郁婷，一上台之後也引起現場躁動，林郁婷自知站在台上身份較為特殊，也搞笑表示：「我想我和這個獎項最大個關聯，我想了很久，應該就是人氣了吧？」引起現場歡呼聲，最後則將該獎項頒給吳宗憲、林柏昇（KID）和謝坤達主持的《綜藝玩很大》。
《綜藝玩很大》奪人氣綜藝節目獎！坤達、柯佳嬿隔空放閃太甜
在林郁婷頒獎給《綜藝玩很大》玩很大時，三位主持人都有輪流快速發表感言，輪到坤達時他表示：「老婆，我拿完這個獎就回家」，由於兩人鮮少在公眾場合放閃，讓粉絲被大撒狗糧，而令人更驚喜的是，柯佳嬿看頒獎典禮發現老公坤達對她喊話，也在IG貼出限動表示「突然跟我講話嚇我一跳」，夫妻倆沒同台都能放閃，實在是太甜啦！
納豆腦出血中風休養2年復出！搭阿Ken頒獎直接甩他一巴掌
過去因為腦出血中風休養2年的納豆，如今已經重新回到主持的崗位，工作陸續恢復，18日晚間他與阿Ken一起頒發金鐘獎獎項，由於過去納豆曾說反應不如從前，因此故意在典禮上反應都慢半拍，隨後和阿Ken玩「猜拳輸的打巴掌」，結果連拳都還沒猜，納豆立刻賞了阿Ken一巴掌，讓阿Ken傻眼直呼：「納豆已經好了！」逗笑在場所有嘉賓。
Energy魅力完全無法擋！搭配舞蹈天團Avantgardey「16蹲炸翻全場」
今年復出開演唱會的的Energy魅力無限，這次擔任金鐘獎頒獎典禮表演嘉賓，一連串帶來《二次西遊》、《放手》等歌曲，最後壓軸和大阪女子舞蹈天團Avantgardey嗨唱《星期五晚上》，當然最經典的16蹲大場面也沒少，根本就已經是開演唱會的等級，舞台效果堪稱是超過一百分！也是金鐘獎第一天所有表演讓全場最為沸騰的一段。
🟡第59屆電視金鐘獎
📍10/18 （五）節目類頒獎典禮
📍10/19 （六）戲劇類頒獎典禮
📍官方網路平台：金鐘59官網、金鐘官方YouTube、金鐘官方FB、金鐘IG
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📍影音平台直播：三立MOD戲劇台、中華電信Hami Video、 LINE TV
📍海外平台直播：三立國際台、新加坡StarHub、馬來西亞Unifi TV