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立法院三讀通過《立法院職權行使法》修正案，增訂藐視國會罪、可邀請總統到立法院報告等，總統府與行政院等機關認為違憲聲請釋憲，憲法法庭公告，113年度憲立字第1號立法委員柯建銘等51人、113年度憲國字第1號行政院、113年度憲國字第2號總統賴清德及113年度憲國字第3號監察院等4案聲請案，定於10月25日下午3時於憲法法庭（司法大廈4樓）宣示判決。國民黨與民眾黨聯手主導《立院職權行使法》修法，還引發朝野立委大打群架，更鬧上國會媒體，群眾聚集立法院外抗議。不過在藍白立委人數優勢下，仍順利完成修法。但行政院認為窒礙難行，監察院也認為職權遭侵犯，總統府、行政院、監察院與民進黨立院黨團，破天荒四機關一起聲請釋憲。憲法法庭於8月6日邀集聲請人與立法院代表及訴訟代理人進行言詞辯論，歷時約6小時，審判長許宗力於聲請人、相關機關結辯後，宣示言詞辯論終結，本案於言詞辯論終結後3個月內宣示判決。憲法法庭昨公告，本案定於10月25日下午3時於憲法法庭（司法大廈4樓）宣示判決。