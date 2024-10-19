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▲乱彈阿翔（右）撞臉《黑白大廚》廚師金度潤（左），在典禮上故意講韓文模仿，讓現場眾人笑翻。（圖／金度潤IG、三立提供）

第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨（18）日圓滿落幕，「綜藝節目主持人獎」找來第55屆得主浩子、乱彈阿翔擔任頒獎人，兩人上台串場妙語如珠。浩子笑虧乱彈阿翔撞臉韓國料理競賽節目《黑白大廚》的瞇瞇眼廚師金度潤（김도윤），乱彈阿翔先是否認自己眼睛有睜開，也不會說韓文，結果下秒就開始閉眼模仿金度潤的神情大講韓文台詞，讓現場眾人笑翻。乱彈阿翔、浩子憑藉節目《台灣金頌》拿下第55屆綜藝節目主持人獎，昨日他們也現身金鐘，擔任該獎項頒獎人，浩子為了緩和現場緊張氣氛，開玩笑說乱彈阿翔撞臉《黑白大廚》的瞇瞇眼廚師金度潤：「是不是有偷跑去韓國」。仔細看，兩人都是小眼睛、中分長頭髮的造型，確實有幾分神似。乱彈阿翔聽後笑著否認：「那個不是我啦，那個都閉著眼睛講話，我都張開眼睛，你看我眼睛這麼大個，何況我也不會講韓文啊」，接著浩子催促乱彈阿翔開始頒獎，他卻突然閉眼，模仿韓國廚師講話的神情，下秒就用韓文說道：「大家好，我是金度潤，綜藝節目大獎入圍的有，請看」。爆笑反差讓台下笑翻，浩子見狀也震驚大喊：「還說你不是！」浩子在台上也笑虧乱彈阿翔越來越有綜藝感，已經變成「綜藝咖」，乱彈阿翔則反擊話不能這樣講，他骨子裡還是一名rocker（搖滾歌手），於是乱彈阿翔也在台上示範怎麼將搖滾與綜藝混搭，竟把綜藝節目主持人獎的入圍者，都寫進歌詞，唱起即興歌曲，讓眾人拍手叫好。該段也成了頒獎典禮最大笑點之一，網友看了更紛紛留言誇讚，「乱彈阿翔綜藝滿點」、「怎麼跟印象中的浩角翔起不一樣」、「阿翔真的很可愛，本人好害羞」、「這段確實太好笑了！果然偷跑去韓國」、「韓文講的好有味道喔」、「真的87%像了」、「這個好好笑」、「這段真的笑死」。